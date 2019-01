Aquí está Jessica Hyde: el remake de 'Utopia' encuentra a una de sus protagonistas

¿Dónde está Jessica Hyde? Todo fan de 'Utopia' recordará esa pregunta, repetida en varias ocasiones por el memorable psicópata encarnado por Neil Maskell. Bien, el casting del remake estadounidense ha empezado por ahí. La ascendente Sasha Lane ha sido elegida para dar vida a la nueva versión de Hyde.

Esta joven intérprete de 23 años comenzó a dar que hablar por su sorprendente debut, 'American Honey'. Posteriormente actuó en la aplaudida 'The Miseducation of Cameron Post' y tiene un papel en el reboot de 'Hellboy'. Ha demostrado talento y carisma, es un paso en la buena dirección para 'Utopía'.

Aunque puede sonar absurdo poner en marcha un remake estadounidense de 'Utopía' (la original ya está en inglés y es estupenda), no es ni mucho menos la primera vez que se hace algo así. 'House of Cards' se basa en la miniserie escrita por Andrew Davies y Michael Dobbs, y 'The Office' adapta una creación de Ricky Gervais y Stephen Merchant, por citar dos títulos populares.

Amazon está detrás de la nueva 'Utopia', cuya primera temporada constará de nueve episodios. Al frente de la serie está la escritora Gillian Flynn ('Perdida', 'Heridas abiertas' o 'Viudas') que ya intentó desarrollar el remake para HBO con David Fincher, ni más ni menos. El realizador no continúa implicado en este proyecto pero Flynn y Amazon cuentan con la colaboración de Dennis Kelly, creador del show original, como productor ejecutivo.

Gillian Flynn dejó estas declaraciones sobre el fichaje de Sasha Lane: