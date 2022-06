'Atómica' y John Wick: Charlize Theron y el director del thriller de acción quieren rodar un crossover con Keanu Reeves... y la única duda es por qué no se ha hecho ya

¿Charlize Theron y Keanu Reeves juntos en una película? ¿Por tercera vez? ¿Dando leches como panes? Muchos fans de 'Atómica' y 'John Wick' ya lo plantean como el crossover definitivo, pero los primeros que querrían ver juntos a los dos personajes en pantalla son precisamente el director de 'Atomica' David Leitch y su protagonista, Charlize Theron.

David Leitch ya fue el co-director de 'John Wick (Otro día para matar)' en 2014, pero su debut en solitario llegaría poco después con 'Atómica'. Desde entonces, Leitch se ha mantenido como productor ejecutivo en la franquicia liderada por Keanu Reeves y dice que le encantaría ver un crossover con el personaje de Charlize Theron.

"¡Sería genial! De vez en cuando me hacen esta pregunta y creo que se podría encajar en sus cronologías. Por supuesto que lo haría", asegura el director. "Quizá haya un momento en el que veamos versiones o, ya sabes, la verdadera fantasía sería hacer un proyecto con los dos, una nueva idea. Charlize y Keanu podrían estar en una historia en el mismo espacio y podríamos verles trabajando juntos o enfrentándose".

87eleven, la compañía de producción fundada por Stahelski y Leitch, produce ambas películas, así que no habría que descartar del todo que en algún momento lleguemos a ver este crossover. Por desgracia, 'Atómica' y 'John Wick' tienen lugar en décadas un poco distantes, así que habría que rejuvenecer a Keanu Reeves o inventarse una solución creativa para juntar los dos personajes.

Eso sí, Leitch no es el único que está vendido con la idea y Charlize Theron también ha confirmado que se apunta de cabeza al crossover si en algún momento se llega a plantear en serio.

"Mira, tan pronto como me llamen, estoy allí. Solo tienen que decirme dónde y cuándo y allí me presento. Keanu es una de mis personajes favoritas en el mundo entero y le quiero muchísimo. le respeto, le admiro y estoy muy agradecida de poder haber hecho dos películas con el", dijo la actriz cuando se le preguntó sobre el tema. "Los dos estamos en esta nueva etapa de nuestras carreras y 'Atómica' tuvo mucha influencia de 'John Wick'... Así que si conseguimos que los dos personajes se conozcan en una línea temporal que tenga sentido, me apunto".