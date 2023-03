Ben Affleck elogia a Zack Snyder y critica a la nueva DC de James Gunn: "No estoy interesado en lo que están haciendo"

Ben Affleck fue uno de los actores clave en el universo de DC ideado por Zack Snyder. Su versión de Batman fue bastante aplaudida y pronto le veremos dando vida al justiciero de Gotham por última vez en la esperada 'The Flash'. Eso sí, todo apunta a que su relación con DC va a acabar ahí, pues ha dejado claro en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que no quiere tener nada ver con el relanzamiento de este universo de superhéroes a cargo de James Gunn:

"No tengo nada en contra de James Gunn"

No dirigiría algo para el DC de James Gunn. Por supuesto que no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir de la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso.

Además, Affleck también ha recordado con cariño sus colaboraciones previas con Snyder, afirmando que "me gustan muchas de las cosas que hicimos, especialmente en Batman v Superman: El amanecer de la justicia" y comenta lo siguiente sobre cómo el también director de 'Amanecer de los muertos' logró convertir el desastre que había sido 'Liga de la Justicia' en todo un éxito:

La genialidad, y el resquicio de esperanza, es que Zack Snyder finalmente fue a AT&T y le dijo: "Mira, puedo conseguirte cuatro horas de contenido". Y es principalmente toda la cámara lenta que filmó en blanco y negro. Y un día de rodaje conmigo y él. Me dijo: "¿Quieres venir a filmar en mi patio trasero?" Yo le dije: "Creo que hay sindicatos, Zack. Creo que tenemos que hacer un trato". Pero fui y lo hice. Y ahora 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' es mi película mejor valorada en IMDb.

Eso sí, Affleck no se olvida del absoluto desastre que fue el rodaje de 'Liga de la Justicia' y cómo eso fue lo que le acabó llevando al alcoholismo y a tomar una decisión drástica para el futuro tanto de su carrera como de su vida:

Fue la peor experiencia que he vivido en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón. Hubo una idea de que alguien [Joss Whedon] viniera, como, "Te rescataré y haremos 60 días de rodaje y escribiré una cosa entera alrededor de lo que tienes. Tengo el secreto". Y no era el secreto. Eso fue duro. Y empecé a beber demasiado. Estaba de vuelta en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana. Y pensé: "Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Me siento miserable. " Quieres ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarte, en lugar de simplemente llevar un traje de goma, y la mayor parte del tiempo estás de pie frente a la pantalla del ordenador diciendo: "Si estos residuos nucleares se sueltan, vamos a ..." Eso está bien. No es que lo desprecie, pero llegué a un punto en el que no me satisfacía creativamente. También solo, estás sudoroso y agotado. Y pensé: "No quiero participar en esto de ninguna manera. Y no quiero desperdiciar más de mi vida, de la cual tengo una cantidad limitada".

Por último, Affleck destacó que ha sido en 'The Flash' cuando ha terminado de pillarle el punto al personaje de Batman, señalando que "finalmente descubrí cómo interpretar a ese personaje, y lo clavé en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial". Lo malo es que apenas podremos verle en pantalla en esa película...

