'Black Adam': Dwayne Johnson confirma que el rodaje del spin off de 'Shazam!' arranca el próximo verano

La estrella mejor pagada de Hollywood, Dwayne Johnson, ha confirmado que la esperada continuación en forma de spin off de 'Shazam!' centrada en el villano 'Black Adam', arrancará su rodaje el próximo verano a las órdenes de Jaume Collet - Serra.

Black Adam es el archienemigo de Shazam y un antihéroe complejo con una rica historia propia. En principio Johnson iba a interpretar al personaje en la película de 'Shazam!' antes de que los responsables concluyeran que el personaje necesitase su propia película, para la que Johnson se enroló en enero de 2017.

Desde entonces, el proyecto ha estado en constante desarrollo, e incluso Johnson se ofreció para el papel de Shazam antes de decidir quedarse con el villano. La película de David F. Sandberg fue un éxito y recaudó casi 400 millones en todo el mundo, y ya tiene una secuela en proceso.

