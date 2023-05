Brendan Fraser desvela por qué no ha aceptado ningún trabajo tras ganar el Óscar y habla sobre la película que ha hecho con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio: "Es épica"

Cualquier actor intentaría aprovechar al máximo el hecho de haber ganado un Óscar, ya que los estudios van a querer aprovechar esa repentina dosis extra de popularidad para intentar que participes en alguno de sus proyectos. Sin embargo, Brendan Fraser ha optado por una estrategia diferente y acaba de desvelar por qué no ha aceptado ningún trabajo desde que ganó la preciada estatuilla dorada gracias a su excelente interpretación en 'La Ballena'.

"Actualmente no tengo nada"

El actor visitó recientemente el Greenwich International Film Festival, donde ante la pregunta de cuáles son sus siguientes proyectos, Fraser no tuvo problemas en confesar que "actualmente no tengo nada, estoy siendo muy selectivo ahora mismo". Todo apunta a que quiere apuntalar el resurgimiento de su carrera en lugar de arriesgarse a aparecer en alguna gran producción que pueda fracasar y vuelva a descarrilarlo todo.

Eso sí, Fraser sí que tiene una película muy esperada pendiente de estreno. Me refiero a 'Killers of the Flower Moon', el nuevo largometraje dirigido por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio al frente del reparto. Ahí el protagonista de la emblemática 'La Momia' tiene un pequeño papel y ha comentado lo siguiente al respecto:

Estoy deseando verla. Estuvimos trabajando con muchísimo calor en Oklahoma y no puedo exagerar mi participación en esta película porque es épica. Hay muchos actores en ella. Yo aparezca durante una escena o dos hacia el final.

Sobre ponerse a las órdenes del director de 'El irlandés' ha señalado que es "como si todas mis fantasías se hubiesen hecho realidad estando en lo que parece el estudio de una maestro del Renacimiento", apuntando también que Scorsese "tiene todos los conocimientos y está rodeado de gente igual de talentosa y entusiasmada por su visión".

Para poder ver 'Killer of the Flower Moon' todavía tendremos que esperar hasta el próximo 6 de octubre -aunque será a partir del día 20 cuando esté disponible en un mayor número de salas, al menos en Estados Unidos-, fecha elegida para su estreno en cines antes de su llegada al catálogo de Apple TV+.

