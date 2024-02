La conexión de Barry Keoghan con España y 'Aladina' que muy pocos conocen: "Paul Newman se encargó de organizarlo"

El actor Barry Keoghan pasa por el que probablemente sea el mejor momento de su carrera entre lo muy comentaba que fue 'Saltburn' hace apenas unas semanas y el gran éxito que está teniendo 'Los amos del aire'. Sin embargo, hoy quiero llamar vuestra atención sobre un aspecto de su vida que pocos conocen y que conectan al actor irlandés con España en general y la serie 'Aladina' en particular.

Ya os adelanto que Keoghan, cuya carrera como actor no arrancó hasta el año 2011, no participó de forma alguna en la serie protagonizada por Paz Padilla entre el 2000 y el 2002. No obstante, 'Aladina' es el origen de una entidad cuyo objetivo es ayudar a menores de edad enfermos de cáncer y a las familias de los mismos, pues ambas comparten como fundador a Paco Arango.

La Fundación Aladina nació en 2005, pero lo cierto es que fue cuatro años antes cuando Arango empezó a colaborar de forma voluntaria con la sección de Oncología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. El gran emblema de la entidad es el Centro Maktub situado en ese mismo hospital, pero lo cierto es que su campo de acción va mucho más allá de eso.

¿Y qué pinta Barry Keoghan en todo esto?

En mayo de 2022 se anunció que el actor nominado el año pasado a un Óscar por su excelente interpretación en 'Almas en pena de Inisherin' se convertía en el nuevo embajador de los Aladina Studios en el campamento de Barretstown en Irlanda, "unas instalaciones de última generación que nos ayudarán a llevar Barretstown Live, nuestros programas virtuales, directamente a los hogares de los niños y a las camas de los hospitales, además de utilizarse como un nuevo espacio de actividades para que los campistas disfruten aquí".

El actor se mostró encantado con esa iniciativa, señalando que "el estudio brindará a los niños de Barretstown la misma oportunidad de expresarse creativamente y divertirse de lo lindo. Y espero volver para dar algunas clases de interpretación, de modo que sigamos llevando el talento irlandés a la escena mundial". Posteriormente no ha hablado nunca demasiado de esa iniciativa, pero tuve la oportunidad de preguntarle al respecto en la entrevista que les hice a Raff Law y a él y esto fue lo que me dijo:

Tengo la esperanza de hacer un festival de cine allí. Es un lugar con un sitio especial en mi corazón. Es genial formar parte de Barretstown. Paul Newman se encargó de organizarlo.

La mención al protagonista de 'Ni un pelo de tonto' no es casualidad, ya que el campamento de Barretstown pertenece a la red SeriousFun Children’s Network fundada por Newman en 1988 y que nació con la idea de crear oportunidad para niños enfermos y sus familias. El objetivo es que pudieran ver más allá de la horrible enfermedad que padecían, todo ello de forma gratuita.

Imagen: Barretstown

