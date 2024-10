"Creo que no volveremos a saber nada de él". La película de ciencia ficción con Tom Hardy que destruyó una franquicia legendaria y obligó a volver a empezar desde cero

Tom Hardy es uno de los actores más solicitados de los últimos años, tanto por su innegable intensidad dramática como por el hecho de que también ha participado en grandes bombazos de taquilla como 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' o la trilogía 'Venom'. Sin embargo, sus comienzos fueron algo más complicados, sobre todo tras participar en una película de ciencia ficción que se cargó una de las sagas más legendarias de la historia del cine: 'Star Trek'.

Y es que uno de los primeros trabajos en la gran pantalla de Hardy fue 'Star Trek: Némesis' (2002), el último largometraje de la saga con Patrick Stewart dando vida a Jean-Luc Picard. Es cierto que ya 'Star Trek: Insurrección' había pinchado en taquilla cuatro años antes, pero el título que ahora nos ocupa fue un enorme fracaso: costó 60 millones de dólares y recaudó apenas 67, convirtiéndose así en la menor taquillera de toda la saga. Un resultado que hizo que Paramount se plantease muy seriamente el futuro de la franquicia.

En 'Star Trek: Némesis', Tom Hardy interpreta a Shinzon, un clon de Picard creado para que los romulianos tengan un espía en las altas esferas de la Federación, pero el plan acaba siendo descartado y Shinzon es desterrado. Sin embargo, la copia del héroe se convierte en villano, acaba liderando un golpe de estado e idea un plan para reunirse con Picard que es mucho menos inocuo de lo que intenta hacer ver...

La actitud de Tom Hardy en el rodaje

Por lo visto, la actitud de Tom Hardy no fue precisamente modélica durante el rodaje, ya que el propio Patrick Stewart recordaba recientemente cómo el actor "era un joven extraño y solitario de Londres llamado Tom Hardy". Además de quedar muy poco satisfecho con la película, Stewart también confesó lo siguiente sobre Hardy:

"Tom no se relacionaba con ninguno de nosotros a nivel social. Nunca decía 'Buenos días', nunca decía 'Buenas noches' y pasaba las horas que no se le necesitaba en el plató en su caravana con su novia... No era para nada hostil, pero era difícil establecer una relación con él."

"La noche en que Tom terminó su papel, se marchó sin ceremonias ni amabilidades, simplemente saliendo por la puerta. Al cerrarla, les dije en voz baja a Brent Spiner y Jonathan Frakes: 'Y ahí va alguien de quien creo que no volveremos a saber nada'. Sólo puedo alegrarme de que Tom me haya demostrado que estaba tan equivocado."

Es innegable que la carrera de Hardy no se resintió por el fiasco en taquilla, pero la franquicia 'Star Trek' sí que lo sufrió. Nunca volvió a hacerse una película con esos protagonistas y Stewart tuvo que esperar 18 años para volver a dar vida a su mítico personaje en 'Star Trek: Picard', la serie de televisión recientemente finalizada.

Cambio de rumbo

Además, 'Star Trek' sufrió quizá la mayor crisis de toda su historia, pues por aquel entonces solamente quedaba en antena 'Star Trek: Enterprise', que fue cancelada en 2004 tras ver cómo iba perdiendo espectadores. Obviamente, la aciaga experiencia con 'Némesis' no invitaba a seguir explorando la saga en la gran pantalla, pero no les quedaba otro si no querían perder los derechos.

Por ello, Leslie Moonves, CEO de CBS por aquel entonces, aceptó la petición de Paramount de hacer un reboot que acabó siendo protagonizado por Chris Pine y Zachary Quinto. Estrenado en 2009, se convirtió en la película más taquillera de la franquicia, solamente para ser superada apenas cuatro años después por 'Star Trek: En la oscuridad'.

Luego llegaría la decepción comercial con 'Star Trek: Más allá' en 2016, y desde entonces cada poco se habla de una posible cuarta película pero sin que nada termine de concretarse. Lo que sí hemos tenido en estos años han sido multitud de series de televisión como 'Star Trek: Discovery', 'Star Trek: Lower Decks' o 'Star Trek: Strange New World', entre otras, demostrando que la marca goza de buena salud y sigue contando historias que entusiasman a los fans de la ciencia ficción.

