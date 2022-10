Cuando Dwayne Johnson estuvo a punto de sustituir a Johnny Depp como Willie Wonka en 'Charlie y la fábrica de chocolate'

El actor Dwayne Johnson vuelve a estar de actualidad por el inminente estreno de 'Black Adam', una película llamada a revolucionar el Universo Extendido de DC. Sin embargo, The Rock no fue siempre una gran estrella y durante sus primeros años en Hollywood hubo varios papeles que estaba deseando hacer que finalmente no consiguió. Uno de ellos fue el de Willie Wonka en 'Charlie y la fábrica de chocolate'.

Todos recordamos a Johnny Depp liderando esa versión del relato de Roald Dahl dirigida por Tim Burton. Depp fue siempre la primera opción del director de 'Big Eyes', pero en su momento se temía que la apretada agenda del actor el impidiese protagonizar 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Fue entonces cuando el cineasta valoró seriamente a Johnson, llegando a ser el elegido en el caso de que Depp no estuviese disponible.

Así lo explicaba Johnson

El propio Johnson recordó muchos años después en una publicación de Instagram lo emocionado que se sintió porque Burton pensase en él, admitiendo también que quizá lo que sucedió fue lo mejor que podía haber pasado:

A principios de los años 2000, el icónico director Tim Burton me consideró para interpretar a Willy Wonka en su remake de 'Charlie y la fábrica de chocolate' Recuerdo que pensé: "¡Ostras, estoy dentro!". Pero eso fue hace muchos años, cuando estaba empezando en Hollywood sin ninguna base de fuerza de taquilla mundial ni ninguna experiencia real en la actuación para poder siquiera sacarlo adelante. El papel, por supuesto fue para Johnny Depp, que en ese momento era la mayor estrella del mundo.

El resto fue historia. Y seguí adelante. El hecho de que Tim me tuviera en cuenta (aunque estoy seguro de que lo hizo durante 7 segundos) significó mucho para mí, ya que acababa de entrar en el negocio sin tener ni idea de lo que me esperaba en el futuro. Siempre levantaré un vaso por los sueños que no se hacen realidad, porque a veces son lo mejor que nunca sucedió.

Eso sí, a la disponibilidad de Depp hubo que sumar otro factor determinante para que Warner aceptase que fuese el protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolate', ya que los estudios siempre habían puesto pegas a Burton a la hora de elegir al actor. Luego es verdad que acababan cediendo, pero en esta ocasión no hubo la más mínima pega. El motivo fue el enorme éxito de 'Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra', ya que hizo que todo el mundo quisiera trabajar con Depp...

