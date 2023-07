Cuando Marvel comparaba a Jonathan Majors con Marlon Brando y él dejaba un siniestro spoiler sobre su futuro: "Si la vida sigue saliendo así voy a morir pronto"

Cuando Ezra Miller empezó su oleada de crímenes en 2020, en Marvel probablemente sonrieron pensando que eso no les pasaría a ellos: sus estrellas habían sido, hasta ese momento, moralmente modélicas, desde Chris Evans hasta su nuevo gran villano, Jonathan Majors. Habían conseguido fichar a uno de los actores con mayor proyección a futuro del siglo XXI e iba a salir en todos los sitios hasta 2026, donde sería el antagonista de 'Vengadores: The Kang Dynasty'. ¿Qué es lo peor que podría pasar?

Un chaval muy simpático, muy Májor

Tres años después sabemos que el nombre de Jonathan Majors pertenece ya a la leyenda negra de Hollywood: el 25 de marzo fue arrestado acusado de atacar y estrangular a su novia. Desde entonces ha habido cada vez más personas que le han acusado de abuso: de hecho, una de las víctimas llegó a entrar en el programa de protección de testigos por miedo a lo que pudiera hacer el actor.

Majors perdió su agencia de representación y relaciones públicas, se le rechazó para varios papeles en los que ya había sido elegido y hasta se le prohibió la entrada en la gala MET. Ahora mismo, y a la espera de lo que salga en el juicio, es una de las personas menos queridas de todo Hollywood, un borrón que puede empañar cualquier obra en la que participe y condenarla a una taquilla más baja de lo que tendría en otras circunstancias.

Para Marvel, desde luego, no son buenas noticias: alejados ya de ser el centro de toda la conversación sobre cine y tras haber fichado a Majors para ser el villano principal de toda la fase 5 y 6 tras sus apariciones en 'Loki' y 'Quantumania', tienen un marrón entre manos que no saben cómo solucionar. De hecho, probablemente la huelga de actores les ha venido de perlas para hablar del elefante en la habitación: qué demonios van a hacer con Jonathan Majors y con la temporada 2 de 'Loki' en la que, supuestamente, aparece continuamente. No quisiera estar en sus zapatos ahora mismo.

A Jonathan hay que a-Marlon

No siempre fue así, claro. Hubo una época, muy cercana, en la que el mundo del cine estaba a sus pies tras su papel en 'Creed III' y que aplaudía a Marvel por haberse llevado al, se decía, mejor actor de su generación. El propio estudio superheroico dijo de él hace un año exacto, preparando su aparición en la tercera parte de 'Ant-man', solo cosas bonitas. Demasiado bonitas, visto en retrospectiva.

Es increíble, y le he dicho que no pondría la saga del multiverso en los hombros de ninguna otra persona. Es realmente increíble lo que Jonathan Majors es capaz de hacer y todas las encarnaciones y variantes diferentes de Kang que le veremos a hacer. Es muy guay.

Estas eran las palabras del mismísimo Kevin Feige, pero Peyton Reed, director de la trilogía del Hombre Hormiga, dio un pasito más allá: "Se ha convertido en un cliché a lo largo de las décadas lo de comparar a alguien con un joven Marlon Brando, pero Jonathan se parece. Tiene esa energía y la misma presencia, y nuestra película definitivamente se beneficia de eso". 'Quantumania' acabó siendo un fracaso de taquilla en un año repleto de fracasos, recaudando 476 millones, lo justo para salvar los muebles y siendo la peor de su franquicia.

Su casting ha sido una kangada

Visto ahora, siempre ha habido un aura rara en torno a Jonathan Majors, pero por aquel entonces creímos que venía de una personalidad excéntrica, no de otro tipo de problemas. Por ejemplo, en una entrevista de 2022 con el New York Times dijo "Si la vida sigue saliendo así... voy a morir pronto. Me parece bien. No serán las drogas. No será el alcohol. Será solo... algo va a cogerme... ¿Sabes a lo que me refiero?". Entonces no, pero ahora nos hacemos una idea.

El viernes que viene, 3 de agosto, empezará el juicio contra Majors donde se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y en el que nadie sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Más de cuarenta fuentes diferentes le acusan de abusar de mujeres en su vida laboral y personal, pero la última decisión está en manos del juzgado.

De momento, nadie parece volver a calificarle como el nuevo Marlon Brando: veremos si 'The Kang Dynasty' tiene al final su cara cuando quiera estrenarse (spoiler: no va a ser en 2026) o habrá un lío multiversal que se la cambie para la eternidad.

