"Doctor Muerte es un personaje increíble y siempre hacen algo estúpido con él". Toby Kebbell explica por qué el villano de 'Cuatro Fantásticos' no funcionó

La 'Cuatro Fantásticos' de 2015 fue un reinicio fallido del grupo de superhéroes que no terminó de funcionar para los fans por muchas razones. Toby Kebell, quien dio vida al malogrado Doctor Muerte de la película, ha hablado en una entrevista reciente de lo que pasó detrás de las cámaras durante la producción y por qué su versión del villano no cuajó.

En los últimos años hemos tenido una larga ristra de nuevas adaptaciones de cómics de superhéroes y de segundas y terceras versiones en pantalla. La 'Cuatro Fantásticos' de 2015 intentó ser el gran reinicio del supergrupo pero terminó siendo apaleada hasta la saciedad, con las esperanzas de una nueva franquicia yendo a la basura.

No se puede negar que parte del éxito de un héroe depende de su villano, y había muchos aspectos sobre el Doctor Muerte de 'Cuatro Fantásticos' que no terminaban de funcionar, especialmente por las diferencias con el personaje de los cómics.

En una reciente entrevista con Forbes, Tobby Kebbell quiso hablar de su versión del Doctor Muerte en la película de 2015, ya que piensa que el villano fue muy maltratado como consecuencia de los problemas de la producción.

"Voy a ser honesto... No creo que fuéramos víctimas del momento, creo que fuimos víctimas de un mal liderazgo y una mala organización", dijo el actor británico. "Me refiero a los responsables, no a la gente que estaba en el set creando y trabajando... Hubo algunas cosas bastante desafortunadas".

"En Hollywood, no puedes hablar mal de nadie, y no estoy haciendo eso. Solo digo que mientras yo estaba allí, había muchas cosas que podía haber hecho para construir algo mejor. Y hay fans para ello, de verdad lo creo", continuó Kebbell. "Creo que Muerte es un villano increíble, es un villano excelente y siempre hacen algo estúpido con él. Es una pena, una pena. No me habría metido a ello pensando 'Esta va a ser otra película horrible'."