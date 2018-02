Donnie Yen cree que su personaje en 'Star Wars' es un cliché: "Querían a Ip Man en Rogue One"

Esta semana hemos visto el tráiler de 'Han Solo: Una historia de Star Wars', segundo spin-off de la franquicia de Lucasfilm. En las navidades de 2016 se estrenó el primero, 'Rogue One', un film independiente de los nueve Episodios centrados en la familia Skywalker, y que nos presentaba a un grupo de nuevos héroes en una misión suicida para robar los planos de la (primera) Estrella de la Muerte.

Entre los protagonistas de este éxito de taquilla (que, a pesar de sus torpezas, dejó grandes momentos y un final inesperado para un blockbuster destinado a todos los públicos) se encontraba la estrella china Donnie Yen, un especialista en cine de acción y artes marciales. Ahora que ha pasado un tiempo prudencial, el actor confiesa en una entrevista que no quedó contento con su personaje, Chirrut Imwe, porque no pudo evitar que fuese un cliché:

"Cuando acepté el papel en Rogue One, sentí que era importante para mí dar un paso adelante, desarrollarlo para que fuera menos estereotipado. Sé que querían a Donnie Yen porque es Ip Man. Querían a Ip Man en Rogue One. Lo entiendo. Pero yo no quiero interpretar a otro típico chino experto en artes marciales."

"Trabajé con el productor y el director para desarrollar su ceguera, para cambiar los diálogos, su aspecto y la manera en la que habla, para que el personaje tuviera una capa más. Incluso después de todo eso, el ciego Chirrut Îmwe resultó ser un cliché. Deberías haber visto el guion original que me ofrecieron. Fue por eso por lo que inicialmente estuve dudando sobre aceptar el papel. Pero entiendo por qué. No pueden tener un ajuste de la noche a la mañana. Hay un gran público que nunca antes ha visto a asiáticos en las películas, así que les lleva tiempo procesar a un actor asiático. Darse cuenta que no es diferente de un actor causásico o negro."

Previamente, Donnie Yen ya había declarado que la idea de que Chirrut Imwe fuese ciego se le ocurrió a él, pero hasta ahora no se había mostrado tan crítico con el guion de 'Rogue One', el personaje que le ofrecieron o el retrato de los asiáticos en el cine de Hollywood. De hecho, Yen ya había participado en otras producciones estadounidenses antes de incorporarse a 'Star Wars', estuvo en 'Blade II' (2002) o 'Los rebeldes de Shanghai ('Shanghai Knights', 2003).

No puedo pretender entender el punto de vista de una estrella china en Hollywood pero sí creo que interpretó uno de los mejores personajes de 'Rogue One' y seguramente uno de los más memorables de la nueva etapa de la saga. De hecho, me extraña que Mads Mikkelsen o Ben Mendelsohn no hayan lanzado ya alguna pulla sobre el guion o la dirección de Gareth Edwards. ¿Qué opinas?