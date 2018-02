Aquí está el tráiler de 'Han Solo: Una historia de Star Wars', el spin-off sobre el pasado del contrabandista

¡Al fin podemos echar un vistazo a la película de Han Solo! Tras la emisión de un spot durante el descanso de la Super Bowl LII (codiciado espacio publicitario donde Hollywood suele presentar grandes novedades), Lucasfilm ha lanzado el auténtico primer tráiler de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars Story'), el spin-off sobre el pasado del carismático contrabandista.

En lugar del veterano Harrison Ford encontramos al joven Alden Ehrenreich, visto en películas como 'Hermosas criaturas' o '¡Ave, César!'. Teniendo en cuenta los problemas del rodaje, con el cambio de director, y la sorprendente ausencia de imágenes, se pensó que el estreno de la película se retrasaría a las navidades pero Disney y Lucasfilm han apostado por mantener la fecha: 25 de mayo. ¡Sólo faltan tres meses para poder verla!

El teaser de la Super Bowl:

El tráiler completo:

Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany, entre otros, acompañan a Ehrenreich en el reparto. Recordemos que el dúo formado por Phil Lord y Chris Miller comenzaron a filmar la película, siendo despedidos a falta de sólo tres semanas de terminar el rodaje, y reemplazados por Ron Howard, célebre actor y director, ganador del Óscar por la puesta en escena de 'Una mente maravillosa' ('A Beautiful Mind', 2001).

Aunque la carrera de Howard está plagada de éxitos, la sustitución de 'Han Solo' le llega en un momento delicado, después del fracaso de 'En el corazón del mar' ('In the Heart of the Sea', 2015) e 'Inferno' (2016). Cabe señalar que rechazó tomar las riendas de 'La amenaza fantasma' ('Star Wars: Episode I – The Phantom Menace', 1999) porque pensaba que George Lucas era el más indicado para rodar su guion. No rechazó la oferta cuando le propusieron "salvar" el spin-off de Han Solo, escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon Kasdan. Por cierto, ésta es la sinopsis oficial:

A bordo del Halcón Milenario, HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS trae una nueva aventura con el contrabandista más querido del espacio. A través de una serie de arriesgadas travesuras en un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce a su grandioso futuro copiloto y encuentra al apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el curso de uno de los héroes más inesperados de la saga Star Wars.