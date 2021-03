Elliot Page ha empezado a recibir más ofertas tras salir del armario transgénero: "Estoy muy emocionado de actuar, ahora que soy completamente yo"

Elliot Page ha dado su primera entrevista a la revista Time tras salir del armario como transgénero el 1 de diciembre de 2020 en una carta abierta publicada en Instagram. El actor se sinceró con Time afirmando que nunca se había sentido cómodo con los papeles femeninos que interpretó en Hollywood o la ropa de mujer con la que tenía que hacer las giras de prensa.

EL actor habla largo y tendido sobre su experiencia en Hollywood y se sincera sobre su autopercepción:

"Estoy muy emocionado de actuar, ahora que soy completamente quien soy, en este cuerpo. No importa los desafíos y los momentos difíciles de esto, nada equivale a llegar a sentir cómo me siento ahora. Los arreglos interminables, las alfombras rojas y las revistas eran todos recordatorios angustiosos de la desconexión entre cómo el mundo veía a Page y quién yo sabía que era.

Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo. También fue difícil ver las películas, especialmente aquellas en las que interpreté papeles más femeninos. No sabía cómo explicarle a la gente que aunque era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me sentaba muy mal”,