Emily Blunt está lista para rodar 'Al filo del mañana 2' y lanza un dardo a Tom Cruise: "No sé cuántas Misión Imposible necesita"

El tiempo vuela: hace ya 10 años que se estrenaba 'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow'), una estupenda película de ciencia ficción realizada por Doug Liman en la que Tom Cruise y Emily Blunt unían sus fuerzas. Desde entonces se ha hablado mucho de una posible secuela que nunca ha terminado de salir adelante y ahora la actriz a la que pudimos ver recientemente en 'Oppenheimer' ha dejado claro que está deseando hacerla.

Blunt participó recientemente en el podcast Happy Sad Confused con motivo de su participación en la película dirigida por Christopher Nolan. Llegado cierto momento le preguntan inevitablemente sobre el proyecto de 'Al filo del mañana 2' y ella confiesa que ha llegado a leer un guion.

"Hubo un guion que Doug Liman me hizo llegar... Me encantaría hacerla realidad, pero no sé cuándo ni cómo, ni cuántas Misión Imposible necesita Tom Cruise", afirma la actriz, lanzando un dardo a su compañero de reparto en 'Al filo del mañana'.

Emily Blunt asegura que está "lista" y afirma que ella no es "el impedimento para hacerla", por lo que queda la duda de cuál es exactamente el problema para que 'Al filo del mañana 2' se haga realidad. Por lo pronto, ese comentario que lanza sobre Cruise invita a pensar que lo ocupado que está el actor con esa saga de acción podría tener mucho que ver.

Eso sí, que a nadie le sorprenda si nos quedamos sin 'Al filo del mañana 2' o si al menos tarda bastantes años más en hacerse. Por lo pronto, Cruise está centrado ahora mismo en 'Misión Imposible 8', a lo que hay que sumar la película en el espacio dirigida por el mismo Liman y la película para adultos que nos ha prometido Christopher McQuarrie...

