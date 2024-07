Esta imprescindible antología ya tiene protagonista para su temporada 3. Dan Stevens ingresa en el psiquiátrico del diablo en 'The Terror: Devil in Silver'

Hace unos meses que saltaba la noticia de que, cuando parecía muerta, 'The Terror' volvería para una temporada 3. De esta manera la aclamada antología regresará próximamente con 'The Devil in Silver', una nueva tanda de episodios que ya cuentan con su protagonista.

Dan Stevens (omnipresente últimamente, pero para mí es 'Legión') será el encargado de encabezar el reparto de esta nueva entrega de la serie de terror. Una entrega que estará basada en la novela de Victor LaValle. Escritor del que recientemente vimos otra adaptación, esta vez para Apple TV+, 'The Changeling'.

Dan-icomio

Escrita por Chris Cantwell y LaValle, en 'The Terror: Devil in Silver' Stevens interpreta a Pepper, un hombre de clase obrera que por mala suerte y temperamento se encuentra ingresando por error en un hospital psiquiátrico. Ahí tendrá que lidiar con pacientes que van en su contra, doctores con secretos oscuros e incluso el mismísimo diablo. Se encontrará con un panorama infernal cuya única salida es derrotar la entidad que se alimenta del sufrimiento.

De momento no tenemos más detalles sobre esta nueva temporada excepto que Karyn Kusama ('Jennifer's Body') se encargará de dirigir los dos primeros episodios de los seis que componen esta entrega. Si todo va bien la veremos en 2025 vía AMC. A ver si con este regreso 'The Terror' vuelve a estar disponible en streaming en nuestro país.

En Espinof | Todas las películas de terror que nos quedan por ver este 2024

En Espinof | Las mejores series de terror de 2023