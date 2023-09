"He escuchado a todos". Drew Barrymore toma una decisión inaudita sobre su programa tras las críticas de los huelguistas en Hollywood

Cumplimos 140 días de la huelga de guionistas, y 67 de la de actores. Y las protestas, que estaban pasando por un momento de menos atención mediática más que comprensible tras el parón en las negociaciones, han vuelto por todo lo alto ahora que tienen una gran villana contra la que unirse: Drew Barrymore. La actriz y presentadora lo ha hecho todo mal en su movimiento para volver al rodaje de su talk show. Literalmente, todo mal. Al menos, al final se ha dado cuenta y ha tomado la decisión de no emitirlo hasta que no acabe la huelga.

Drew barry para casa

Por resumir un poco lo ocurrido: Bill Maher y Drew Barrymore han decidido seguir con sus shows utilizando guionistas fantasma o, directamente, sin guion de ningún tipo. En el caso del primero se veía venir, en el de ella no. Para excusarse, Barrymore grabó un vídeo de disculpas tratando de estar a setas y a Rólex. O sea, tratando de quedar bien con los huelguistas y con los estudios. Y todo no puede ser.

"Creo que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que os parezca bien", decía al inicio de un aparentemente lacrimógeno vídeo que subió a Instagram y que claramente no pasó los filtros de PR. "Hay muchas razones por lo que esto es tan complejo, y quiero que todos sepan que mis intenciones nunca han sido las de molestar o herir a nadie. No es quien soy", continuaba antes de pedir perdón a los guionistas y a los sindicatos. Eso sí, sin intenciones de sacar su programa de antena. Y eso, quieras que no, es un problema.

Mañana tendría que haberse emitido su primer programa en CBS, para el que ya se han grabado algunos episodios en cuyos rodajes, por ejemplo, se expulsó a dos personas del público con chapas a favor de la huelga. Pero Barrymore ha decidido cancelar su emisión con una nota en Instagram al respecto.

He escuchado a todo el mundo y tomo la decisión de pausar la premiere del programa hasta que acabe la huelga. No tengo palabras para expresar mis disculpas más profundas a cualquiera que haya herido y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy. Hemos intentado seguir adelante. Y espero, de verdad, una solución para toda la industria muy pronto.

Antes de este comunicado, Barrymore había borrado el famoso vídeo, en el que había un buen montón de comentarios en su contra, pero del que destaca uno especialmente, el de Cristina Kinon, su jefa de guionistas, que afirmó que "Ahora parece que otros programas también van a volver. Es frustrante, porque prolongará la huelga, y solo queremos que se termine".

Es todo muy complicado, sí, y es posible que le de problemas con la sindicación, pero el barrizal en el que se había metido la actriz era de esos que no se olvidan fácilmente cuando todo esto termine. Mejor perder un show que toda una carrera. Luego que por qué el márketing es tan importante en Hollywood.

