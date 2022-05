'Fear The Walking Dead' se despide de una de sus estrellas principales en su temporada 7

'Fear The Walking Dead', la serie precuela de la archiconocida 'The Walking Dead', dice adiós a una de sus principales estrellas: Alycia Debnam-Carey dejará la serie en su temporada 7.

Alycia Debnam-Carey es una de las actrices que ha estado presente en el reparto de 'Fear The Walking Dead' desde sus inicios. Tras siete temporadas interpretando a Alicia Clark en la serie de AMC, la actriz se despide del personaje en el episodio 15 titulado 'Amina'.

Al igual que le sucedió en 'Los 100', su marcha se debe probablemente a que ha sido fichada en otro proyecto: 'Saint X', la próxima serie de Hulu que se anunció recientemente y que estará protagonizada por Victoria Pedretti ('You').

La actriz confirmó su salida de la serie en un post dirigido a todo el equipo de 'Fear The Walking Dead' vía redes sociales:

"Ha sido emocionante, desafiante, divertido, duro e inspirador. Tenía 21 años cuando empezamos este loco viaje pero ahora con 28, tras 7 años y 100 episodios, he pensado que era el momento de dar un paso más como actriz y como persona. Como es natural en esta profesión, necesitaba buscar nuevos retos, nuevas oportunidades y forjar un nuevo capítulo para mí. He tenido mucha suerte de haber sido parte de algo tan increíble durante tanto tiempo pero espero que entendáis y respetéis mi decisión de expandir horizontes. No estaría aquí sin vosotros y estoy muy agradecida".