"Fui al infierno y volví". Jamie Foxx se emociona hablando sobre los graves problemas de salud que llevaron a que muchos temieran por su vida

Jamie Foxx sufrió unos problemas de salud hace unos meses que llevaron a que muchos se temieran lo peor. Sin embargo, el actor al que actualmente podemos ver en 'El clon de Tyrone' salió adelante tras estar varias semanas hospitalizado y ahora ha querido aclarar todo lo que sucedió en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

"No quería que nadie me viera así"

Lo primero que quiso aclarar es por qué estuvo tanto tiempo sin dar señales de vida, pues es consciente de que mucha gente estaba esperando a tener noticias y la falta de ellas fue alarmante: "para ser sincero, no quería que nadie me viera así, con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante". Además, aprovechó para desmentir varios rumores:

Estando callado, a veces las cosas se nos van de las manos. Algunos decían que estaba ciego, pero como podéis ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan muy bien. Dijeron que estaba paralizado, no estoy paralizado, pero pasé por... fui al infierno y volví.

A su vez, Foxx apunta emocionado que "el camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches, pero he vuelto y puedo trabajar, así que quiero dar las gracias a la gente que me deja trabajar. Y sólo quiero decir que quiero a todo el mundo y me encanta todo el amor que he recibido", dejando además claro que ha grabado el vídeo una única vez y ha salido como ha tenido que salir.

Lo que todavía se desconoce es cuál fue exactamente el problema de salud sufrido por Foxx, pero si el actor no quiere que transcienda, que siga así y pueda mantener en privado un tema tan delicado. Lo que sí quiso dejar claro es que la ayuda de su hermana y su hija fue determinante para seguir con vida hasta recibir la atención médica necesaria.

En Espinof | Las mejores películas en Netflix de 2023 (por ahora)