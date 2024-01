Glynis Johns, conocida actriz de la cinta 'Mary Poppins' fallece a los 100 años

En los primeros días del 2024 las malas noticias no se han hecho esperar, y es que Glynis Johns, una actriz de teatro y cine ganadora del premio Tony que interpretó a la madre de los niños en la película de Disney de 1964 'Mary Poppins', murió este jueves a los 100 años de edad en una residencia para ancianos en Los Ángeles.

Johns nació en Gales en 1923 y comenzó su carrera teatral en Londres a los 17 años. En 1949, ganó un premio Tony por su interpretación de la princesa Winnifred en la obra 'The Sleeping Prince'.

En el cine, Johns hizo su debut cinematográfico en 1943 con la película 'The Man in Grey'. A lo largo de su carrera, apareció en más de 50 películas, incluyendo 'The Mating Season' (1951), 'The Bridge on the River Kwai' (1957), 'The Pink Panther' (1963) y 'What's New Pussycat?' (1965).

Su papel más famoso fue el de Winifred Banks en 'Mary Poppins', una película que fue un éxito de taquilla, además, con la muerte de Olivia de Havilland en el 2020, Johns se convirtió en la nominada al Premio de la Academia viva de mayor edad en cualquier categoría de actuación.

Johns también tuvo una exitosa carrera televisiva: protagonizó la serie de televisión 'Glynis' de 1963 a 1964 y apareció en episodios de 'The Love Boat', 'Murder, She Wrote' y 'The Golden Girls'.

Su muerte fue anunciada por su manager, Mitch Clem. "Glynis fue una actriz consumada y una verdadera dama", dijo Clem en un comunicado. "Su legado perdurará en sus películas, su trabajo teatral y su amor por la vida".

Foto de portada de YouTube

En Espinof