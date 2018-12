Ha muerto Sondra Locke, directora y actriz de 'Ruta suicida' y 'El corazón es un cazador solitario'

La actriz Sondra Locke ha fallecido en su casa de Los Ángeles a los 74 años de edad víctima de una fallo cardíaco vinculado al cáncer de pecho y huesos que sufría desde hace tiempo. Lo cierto es que su muerte se produjo el pasado 3 de noviembre, pero no se ha sabido de ella hasta hace apenas unas horas.

Locke debutó en la gran pantalla en 1968 con 'El corazón es un cazador solitario' y su trabajo recibió tantas halagos que incluso llegó a ser candidata al Óscar a la mejor actriz secundaria que finalmente fue a manos de Ruth Gordon por 'La semilla del diablo'. Durante los siguientes años alternó largometrajes como 'La revolución de las ratas' o 'Un reflejo de miedo' con apariciones televisivas en series como 'Galería nocturna' o 'F.B.I.' hasta que su camino se cruzó con el de Clint Eastwood.

Locke e Eastwood empezaron a salir juntos en 1975 y su relación se extendió hasta 1989. Durante ese periodo trabajaron juntos en películas como 'El fuera de la ley', 'Ruta suicida' o 'Impacto súbito'. Su última colaboración juntos sería en 'Ratboy', título dirigido y protagonizado por Locke que Eastwood produjo a través de su compañía Malpaso.

La ruptura entre ambos no fue precisamente amistosa e incluyó un acuerdo de desarrollo de proyectos para que ella misma dirigiera con Warner, estudio que sistemáticamente rechazó todas sus ideas, por lo que tras el estreno de 'Impulso' en 1990, su segundo largometraje tras las cámaras, estuvo varios años sin trabajar. Ello incluso la llevó a demandar a Eastwood por estafa.

Volvió a ejercer como realizadora en 1995 con la Tv Movie 'Death in Small Doses' y dos años después con su tercera y última película: 'Dos razones para morir'. Delante de las cámaras no volvería a ponerse hasta el año 2000, que fue cuando se estrenaron las poco conocidas 'Clean and Narrow' y 'La sombra del asesino'. Su siguiente y ya final trabajo delante de las cámaras data de 2017: 'Ray Meets Helen'.

Descanse en paz.