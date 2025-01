"He hecho daño". Bill Murray acepta el dolor que ha causado en Hollywood mientras afronta cómo superar su vagancia como actor

¿Os acordáis de la época donde todo lo que se rumoreaba sobre Bill Murray era que robaba patatas fritas en centros comerciales y le decía a las víctimas "Nadie te creerá cuando lo cuentes"? Los buenos viejos tiempos. Desde hace unos años, las acusaciones de comportamientos inapropiados durante los rodajes le han perseguido, hasta el punto de que una de las películas en las que participaba, y que iba a suponer el debut en la dirección de Aziz Ansari, fue cancelada de manera inmediata. Y ahora parece algo perdido en Hollywood, como no dejándose ver demasiado. Y hay un motivo.

Oro, incienso y Murray

En 2024, el actor solo apareció en la secuela de la nueva 'Cazafantasmas' y en dos películas independientes, 'The friend' y 'Riff-Raff', pero de momento parece que está teniendo un perfil bajo, por lo que sea. Como ha declarado en el Festival de Sundance durante una charla recogida por Variety, "Me he vuelto vago. Ya no tengo un agente, así que no soy la primera persona en la que la gente piensa para aparecer en películas de estudio". Y no, no creas que simplemente se está haciendo la víctima.

Siempre es interesante interpretar a un tío que ha hecho daño. Yo he hecho daño. Hacer de estos personajes es una penitencia; mostrar que estás aceptando tu responsabilidad por lo que hiciste. Estás haciendo daño de manera inconsciente, pero eres responsable del año que hagas.

Pero, por supuesto, Bill Murray seguirá trabajando, aunque sea, de momento, solo en pequeñas películas: "Solo en este año, haciendo estas películas indies, me ha vuelto a despertar el placer de buscar nuevo material. He vivido la vida de una perca... esperando a que me llegara algo. Si algo se posa en mi boca, me lo comeré". Quizá no sea la mejor metáfora ahora mismo, Bill.

