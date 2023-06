"He intentado no juzgar al personaje". Los actores de 'Valeria' opinan sobre el polémico final de la serie de Netflix

El final de 'Valeria' ha levantado cierta polémica entre las fans de las novelas, ya que difiere con el de la saga literaria creada por Elísabet Benavent. Tras tres temporadas, las actrices han hecho balance del recorrido que han tenido y del desenlace de la serie.

Este post contiene spoilers de la temporada 3 de 'Valeria'

Temporada final

Con la temporada 3 acaba el recorrido de 'Valeria', la serie de Netflix basada en la tetralogía superventas: "Nos ha dado pena despedirnos de la serie, sobre todo por el grupo y por todo lo que hemos vivido. Despedirse de 'Valeria' es como despedirse de una etapa" declaró Diana Gómez a Fórmula TV.

No obstante, el final de la serie no es igual que el de la saga, ya que finalmente la Valeria televisiva elige quedarse con Bruno y no con Víctor. "Yo elegiría Bruno, porque Víctor es muy tóxico" confesó Paula Malia. "Yo le diría a Valeria: Quédate sola, ve a terapia. No tienes por qué engacharte a alguien si no lo ves tan claro" añadió Gómez.

Sobre la decisión final de Valeria también se pronunció Maxi Iglesias, que da vida a Víctor:

Me encanta el debate que se ha formado alrededor del personaje de Víctor en esta temporada 3: si Valeria hace bien en seguir adelante sin él y apostar por algo más "sano" y "maduro", o si deben terminar juntos aun así... Me encanta las que sabéis que es lo correcto y también entiendo las que seguirían con Victor. Y algo que también he leído, que depende de la edad o de según qué etapas. Ha sido divertido de actuar tratando al mismo tiempo de no juzgar al personaje.

De momento, la serie termina sus andanzas con esta última temporada, pero las actrices se han quedado con ganas de más y no les importaría seguir con sus personajes, si al final Netflix se animara a adaptar el spin-off 'El diario de Lola'.

