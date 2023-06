"El género romántico arrastraba conceptos muy tóxicos". La autora de 'Valeria' valora el recorrido de la serie de Netflix hasta su final

Netflix ha puesto punto y final a la historia de 'Valeria'. La exitosa serie basada en las novelas de Elísabet Benavent concluye su trayectoria en este temporada 3, que su autora define como "el broche de oro" y "una oda al amor".

"Ha sido un viaje superagradable"

En 2014, la escritora Elísabet Benavent publicó 'En los zapatos de Valeria', la primera entrega de la tetralogía que terminaría convirtiéndose en best-seller. Casi 10 años después, la historia de Valeria y sus amigas ha continuado en la pequeña pantalla gracias a Netflix.

En 2020, la plataforma lanzó la temporada 1 de 'Valeria', con Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott poniéndose en la piel del inseparable grupo. Sobre esta tercera y última temporada, la autora declaró a Europa Press: "La tercera temporada es un broche de oro. Es una oda al amor, y al amor desde todos los puntos de vista posibles, no solo el amor romántico".

Benavent explicó el éxito de 'Valeria' debido a un nuevo resurgir del género romántico, en el que se está adaptando a los nuevos tiempos y explorando cada vez más la idea del amor sano:

Los creadores estamos empezando a poner en duda un concepto del amor que teníamos aprendido, que teníamos metido en el ADN, que no poníamos en duda y que arrastraba conceptos que eran muy tóxicos.

Algo que ha influido mucho en el final definitivo de la serie, aunque los cambios hayan levantado polémica entre los fans de las novelas. Pese a la disparidad de opiniones, Benavent está muy satisfecha con el recorrido de la serie: "Ha sido un viaje superagradable, me he dejado llevar y he estado superbién rodeada".

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2023