Henry Cavill ya dejó caer la condición para seguir en 'The Witcher': la posible razón por la que Netflix ha perdido a su estrella y que no está relacionada con su regreso como Superman

Como alguien que ha disfrutado plenamente de las dos primeras temporadas de 'The Witcher', entregándome a sus mundanos placeres y a sus apreciables dosis de diversión en clave de fantasía épica, el anuncio del abandono de Henry Cavill tras la tercera temporada me ha caído como un jarro de agua fría; y es que cuesta imaginar a otro intérprete calzándose las botas del bueno de Geralt de Rivia.

Cuestión personal

Además de profiriendo sonoros lamentos, muchas voces se alzaron teorizando sobre los motivos que podían estar tras la salida del actor de la serie de Netflix, estando entre los más comentados —y, a priori, lógicos— su compromiso con DC Studios, donde volverá a dar vida a Superman tras ser anunciado a bombo y platillo en la escena poscréditos de 'Black Adam'. Pero todo podría estar relacionado con un motivo algo más personal...

Hace unos días os contaba cómo un ex-guionista de 'The Witcher' criticó la actitud de buena parte de la sala de guionistas del show, señalando su desprecio hacia el material original —ya fuesen los libros de Andrej Sapkowski o los videojuegos de CD Projekt RED—, que llegó a traducirse en mofas y choteos varios expresados públicamente y sin cortapisas.

Pues bien, esta falta de respeto a la fuente, sumada a la voluntaria desviación de ella a la hora de moldear la adaptación, podrían estar tras la espantada de un Henry Cavill, fan de la obra de Sapkowski y geek confeso, que describió su participación en la serie como "una oportunidad extraordinaria para vivir mis fantasías de la infancia y vida adulta". Vamos, que es una cuestión de pasión y no de oficio.

Hace cosa de un año, tal como quedó recogido en una entrevista con The Hollywood Reporter el británico mostró su compromiso con el proyecto de siete temporadas de 'The Witcher' siempre y cuando se cumpliese con una sencilla condición: continuaría siendo Geralt "mientras podamos seguir contando grandes historias que honren el trabajo de Sapkowski". Algo que, visto lo visto, parece no estar cumpliéndose en absoluto.

Tocará ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la Gran N a partir de este momento. Por ahora, Liam Hemsworth ha sido elegido como sustituto de Cavill de la cuarta temporada en adelante, pero en lo que a mí respecta, poco sentido tiene continuar adelante sin el que, sin duda, era el elemento que mantenía la magia intacta en la serie, por muchos aspectos positivos que pueda encontrar a su alrededor.