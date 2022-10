"Reducirlo a una pelea no recompensa a los fans". Qué ocurre en la escena poscréditos de 'Black Adam' y qué puede suponer para el futuro del Universo DC

Pocas dudas quedan hoy día de que, en pleno 2022 y con la maquinaria del cine superheróico a pleno rendimiento enlazando proyectos para la gran y la pequeña pantalla de forma indiscriminada, hay un buen número de espectadores que, en muchas ocasiones, acuden a su sala de cine de cabecera con más interés en la escena poscréditos que clausura la proyección que por el propio largometraje que la precede.

El caso de 'Black Adam' no ha sido una excepción, y en este caso concreto el interés ha ido mucho más allá de la simple curiosidad por ver un aperitivo de lo que nos espera en el universo compartido de turno. Los rumores extendidos durante meses, el hype desmesurado y las filtraciones que terminaron arruinando la sorpresa —algo habitual últimamente— alimentaron el ansia de un respetable que necesitaba ver materializada la promesa de un esperado regreso.

Por si aún no sabes de lo que hablo y quieres enterarte sin tener que pasar por el trámite de ver 'Black Adam' —ya te digo que, en mi humilde opinión, no te pierdes gran cosa—, vamos a explicar qué ocurre en susodicha escena poscréditos y qué puede suponer esta para el futuro de un DC Universe —o lo que queda de él— deslavazado y con un futuro tan caótico como incierto.

¡Ojo, que a partir de aquí, hay spoilers a mansalva!

Back in black blue and red

Durante la campaña promocional de 'Black Adam', Dwayne Johnson prometió por activa y por pasiva que la jerarquía de poder en el Universo DC estaba a punto de cambiar tras los acontecimientos del largometraje. Una vez exploradas las dos horas de su metraje, es evidente que el poder de su protagonista parece estar muy por encima del resto de superhéroes del plantel de la Distinguida Competencia.

Pero para un roto siempre hay un descosido, y la horma del zapato de Teth-Adam podría ser un viejo conocido de la franquicia que os ocupa —de hecho, fue el que la vio nacer de la mano de Zack Snyder—. Este no es otro que el Superman de Henry Cavill, que hace acto de presencia una vez se resuelve el conflicto principal de la película dirigida por Jaume Collet-Serra.

Una vez Black Adam se ha deshecho de su enemigo y restablece el orden en Kahndaq, destruyendo el trono y quedándose únicamente como protector —y no rey— del país, en la escena poscréditos podemos ver cómo el personaje de Dwayne Johnson mantiene una conversación vía Zoom, al estilo pandémico, con la Amanda Waller de Viola Davis; quien le amenaza después de que el antihéroe escapase de su prisión submarina.

La mandamás de A.R.G.U.S. informa a Teth-Adam que está bajo vigilancia, y que le dejará en libertad siempre y cuando no abandone las fronteras de Kahndaq, a lo que el protagonista responde confiado que no hay nadie en el planeta que pueda detenerle. A esto, Waller responde que hay alguien que no es de este mundo que puede ayudarla en su cometido.

Es en ese momento cuando, entre las sombras, emerge nuestro amado Kal-El —esta vez sí se le ve la cabeza—, comentando en tono conciliador que "hace mucho que nadie ponía al mundo tan nervioso" y entonando un intimidante y, aún así, sereno "tenemos que hablar", confirmando el regreso del último hijo de Krypton al DC Universe que volvió a celebrar Henry Cavill en su cuenta de Instagram con una imagen del superhéroe embutido en su nuevo traje —que es precioso, no lo vamos a negar—.

¿En qué se traduce todo esto y qué implica para el futuro del proyecto de DC Films? Francamente, según están las cosas, sólo queda especular. Las conexiones entre los próximos títulos de la saga, 'Aquaman 2', 'Shazam 2' y 'The Flash' son, a priori, lo suficientemente endebles como para elaborar el feudo entre Superman y Black Adam en ellas, así que sólo queda aferrarnos a las informaciones que afirman que ya está en marcha una potencial 'Man of Steel 2'.

Lo que sí está claro es que el duelo entre estos dos titanes no se reducirá a una única batalla. así lo explicó Hiram García, productor de 'Black Adam', al medio CinemaBlend.

"La cosa nunca se ha planteado como una sola vez o como simplemente de una única pelea. No, se trata de mucho más que eso. Queremos crear una narración extensa y mostrar que estos dos personajes existen en un mismo universo y que van a tener que lidiar el único con el otro habitualmente, ya sea en el mismo bando o en bandos enfrentados. Con suerte, se enfrentarán en algún momento, pero no se reduce a una situación de una sola pelea. Ese nunca fue nuestro sueño. No recompensa a los fans. Los fans quieren sentir un viaje entre estos tíos sabiendo que existen en el mismo universo".

Veremos en qué acaba la cosa, pero tener de vuelta a Henry Cavill siempre es un placer.