Jamie Lee Curtis confiesa su mayor remordimiento sobre la saga 'Halloween'

Ya hemos comentado hoy que 'La noche de Halloween' ('Halloween', 2018) ha arrasado en su estreno en Estados Unidos, logrando las mejores cifras de la franquicia. Uno de los aspectos más llamativos de la película es que se trata de una secuela directa de la original de 1978, recuperando a los personajes de Michael Myers y Laurie Strode para un nuevo duelo a muerte. La estrella de la saga, Jamie Lee Curtis, ha recordado que hace dos décadas intentó hacer algo similar.

Se refiere, por supuesto, a 'Halloween H20: 20 años después', una entrega que funcionó bien en taquilla y dio lugar a otra continuación cuatro años más tarde (cuyo fiasco dio lugar a un reboot). Curtis tiene buenos recuerdos de aquel rodaje y cree que salió bien, aunque revela que desde entonces tiene un gran remordimiento porque el proyecto no arrancó como ella deseaba:

"Recuerdo que, cuando 'Halloween' tenía unos 19 años, llamé a John [Carpenter] y Debra [Hill, productora de la original] y almorzamos juntos. Les dije: 'La película cumplirá 20 años el año que viene, y todos estamos haciendo este trabajo 20 años años después. ¿Por qué no la revisitamos?'. Y hubo una conversación, pero en ese momento todo el mundo estaba ocupado, y resultó algo que no era lo que yo quería.

Ahora, hasta este día, me arrepiento de no haber dicho a todo el mundo: si Debra Hill no produce esta película, no la hago. Pero el proyecto era una máquina en marcha. Yo estaba entusiasmada y, sinceramente, me iban a pagar bien. No había conseguido ningún dinero en absoluto de la franquicia de Halloween. Quiero decir, realmente, en todos esos años, no había recibido nada de dinero. Me dio mucha fama. Y ahora iba a recibir un cheque.

"Y yo estaba emocionada por lo que íbamos a hacer. Era, de un modo extraño, una película sobre el estrés postraumático. La diferencia, respecto a la nueva, es que iba de alguien que había huido. [Laurie] escapó de Haddonfield, cambió de nombre, corrió lo más rápido que pudo en la dirección opuesta, y Michael Myers la alcanzó.

Pero ella no se lo había contado a nadie, nadie sabía quién era. Era nueva en un pueblo nuevo. Tenía un hijo y su vida estaba continuando. Y me gustaba. Por cierto, insistí en que fuera alcohólica, insistí en que no estuviera traumatizada. Y entonces, por supuesto, hay un momento donde ella se da la vuelta. Porque realmente, la intención de esa película era decir: 'No vives realmente si estás corriendo para salvar tu vida todo el tiempo'.

En realidad, si haces eso, estás muerta. Así que si estás muerta, ¿por qué no intentar hacer frente al miedo? Al hacerlo quizá mueras pero, si no mueres, quizá vivas por fin. Y ese fue, realmente, la intención emocional de esa película. Si la ves, no es una gran película, es una buena película, y esa intención emocional está ahí. Pero nunca fue lo que yo esperaba, por todas estas razones que acabaron siendo cosas que estaban fuera de mi control."