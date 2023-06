Jennifer Lawrence tampoco entendió 'Madre!': "Del 0 al 10, como me estaba acostando con el director, diré que 5 o 4"

Si sois de esas personas que salieron indignadas del cine por no entender nada de 'Madre!', no estáis solas: Jennifer Lawrence tampoco entendió del todo la película y eso que tenía información privilegiada, ya que salía con Darren Aronofsky por aquel entonces.

"Ya sabéis lo que tenéis que hacer"

Amada y vilipendiada casi a parte iguales, son varias las teorías que todavía siguen surgiendo sobre 'Madre!', la fantástica película que dirigió Darren Aronofsky en 2017, protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Si es una parábola bíblica o una metáfora sobre la naturaleza, ni la propia Jennifer Lawrence lo tiene del todo claro.

En una visita reciente de la actriz al programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', el presentador le preguntó: "En una escala de 0 a totalmente confundida, ¿cuánto entendiste de 'Madre!'?". A lo que Lawrence respondió:

Seré sincera. Como me estaba acostando con el director y tenía apuntes... diré que 5 o 4. Así que, si alguien necesita un consejo para entender sus películas, ya sabéis lo que tenéis que hacer.

"¿Follarte al director?" bromeó Cohen. "¡Exacto!" contestó Lawrence, que en más de una ocasión ha hablado sobre lo duro que resultó el rodaje de la película, en el que se desgarró el diafragma y se fracturó una costilla.

Lawrence está ahora mismo en cartelera con la comedia 'Sin malos rollos' y tiene varios proyectos en proceso con directores destacados como Lynne Ramsay ('Die, My Love'), Paolo Sorrentino ('Sue' y 'Mob Girl') y Luca Guadagnino ('Burial Rites').

