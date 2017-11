Jodie Foster habla del feminismo de 'El silencio de los corderos' y las sorprendentes alternativas para el reparto

Hoy en día resulta imposible concebir 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs') sin Jodie Foster dando vida a Clarice Starling. Ganó un muy merecido Oscar por su trabajo y fue esencial para dar forma a uno de los mejores thrillers de todos los tiempos. Ahora la actriz ha desvelado varias cosas sobre ella, como por qué quiso hacerla y cómo fue su relación con Anthony Hopkins, durante una sesión de preguntas con motivo de su reestreno en Reino Unido.

La propia Foster sintió que tenía que hacerse con el papel tras leer la novela original de Thomas Harris, por lo que no dudó en ponerse en contacto con Orion Pictures, que se había hecho con los derechos de adaptación antes incluso de su aparición a la venta, para ello. ¿El motivo? Dejemos que sea ella misma quien nos lo explique:

Jodie Foster en 'Acusados'

Para mí era importante hacerla como proceso de cura para interpretar a una mujer que salva mujeres. Si piensas en la mitología de la que procese: el príncipe cuyo país está sufriendo una enfermedad. Va al bosque y lucha contra los monstruos y trolls para traer la panacea y una vez ha curado a toda su gente descubre que nunca podrá volver a ser uno de ellos. Esa historia nunca había tenido su reverso con mujeres.

Conviene tener en cuenta que los dos papeles más famosos de Foster hasta la fecha eran los que había interpretado en 'Taxi Driver' y 'Acusados' ('The Accused'), los cuales se ajustan a ese rol de víctima del que quería huir. Por la segunda había logrado su primer Óscar, por lo que uno esperaría que iba a ser coser y cantar conseguir el papel de Clarice Starling, pero casi se queda sin el papel:

Había ganado un Oscar y creía que tenía posibilidades. Iba a dirigirla Gene Hackman, que iba a interpretar a Crawford, pero leyó el primer borrador y dijo que era demasiado violencia y abandonó. Creí que iba a ser considerada para dirigirla, pero el estudio dijo que el elegido era Jonathan Demme y que no estaba interesado en mí. Me quedé hecha polvo, así que subí a un avión y le dije que quería ser su segunda elección y al final conseguí el papel.

Seguro que muchos ya sabréis que Demme quería a Michelle Pfeiffer, con quien había colaborado poco antes en 'Casada con todos' ('Married to the Mob'), pero la Catwoman de 'Batman vuelve' ('Batman Returns') rechazó el papel porque no se sentía cómoda haciendo una película así. No fue el único papel para el que hubo otras opciones, ya que Foster comentó que para el de Hannibal Lecter se valoró la posibilidad de fichar a Al Pacino, Robert De Niro y Dustin Hoffman, pero Demme quería a un actor británico y se salió con la suya. Así valora Foster su decisión:

Lecter es un manipulador y su forma de usar el lenguaje para mantener a la gente acorralada... tú quieres ver al monstruo shakespeariano. Por eso dimos el salto al charco.

No obstante, conviene recordar que también se valoró la opción de fichar a Derek Jacobi, Daniel Day-Lewis y Sean Connery. De hecho, Demme le ofreció el papel a este último y solamente tras su negativa optó por fichar a Anthony Hopkins, quien acabaría ganando el Oscar al mejor actor por su inolvidable interpretación. Resulta curioso que siendo la mayor parte de sus escenas con Foster, su relación durante el rodaje fuera bastante escasa, tal y como recuerda la actriz:

Hice toda la primera parte de la película sin él. Se fue después de los ensayos a rodar otra. Solamente grabó durante siete o diez días, puede que menos. Nunca coincidía con él hasta mediado el rodaje (...) Mucho era diálogo directo a cámara, una técnica de Hitchcock, así que algunos días ni siquiera le vi. El último día de rodaje estaba comiendo un sándwich de atún y le dije "Estaba un poco asustada de ti" y él me dijo "Yo estaba asustado de ti" y entonces nos dimos un gran abrazo.

Una lástima que luego no volviesen a trabajar juntos en 'Hannibal', pero Foster fue finalmente sustituida por Julianne Moore. Hay varias versiones, la oficial que estaba ocupada intentando sacar adelante 'Flora Plum', un proyecto muy personal como directora que luego no salió adelante, pero Dino De Laurentiis apuntó en su momento que las peticiones económicas de la actriz eran disparatadas.

Vía | Deadline

