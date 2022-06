¿Johnny Depp de vuelta como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6'? Ya no es tan imposible como antes del veredicto del juicio contra Amber Heard

Hace ya unos días que se dictó sentencia en el juicio que enfrentaba a Johnny Depp contra Amber Heard. Al final ambos fueron condenados por difamación, pero casi más que de eso se está hablando de hasta qué punto ha mejorado la opinión pública sobre el actor tras todo lo visto en el tribunal. De hecho, hasta se está volviendo a hablar sobre su posible retorno como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6'.

¿Vientos de cambio?

Desde People han tenido la oportunidad de hablar sobre esa posibilidad con un antiguo ejecutivo de Disney y con alguien que trabajó en anteriores entregas de la franquicia. Siendo ambas fuentes anónimas es difícil establecer la fiabilidad de sus palabras, pero sí que dejan claro que la forma en la que Hollywood ve al actor algo ha cambiado.

Por ejemplo, el antiguo ejecutivo del estudio ha pronosticado que "Creo absolutamente que después del veredicto, 'Piratas del Caribe' está preparada para el reinicio con Johnny como el Capitán Jack de nuevo a bordo. Hay demasiado potencial de taquilla para un personaje muy querido y profundamente arraigado en la cultura de Disney". Y parte de razón no le falta, pues yo soy el primero que cree que 'Piratas del Caribe 6' no tiene sentido sin el actor. El problema es que quizá tampoco lo tenga con él.

Algo menos optimista sobre su regreso es la persona que trabajó en varias entregas de la saga, desconociéndose en qué cargo lo hizo. Para eso personaje "no es muy probable" que Disney cuente con él como protagonista de 'Piratas del Caribe 6' y ve más probable que el estudio siga adelante con su idea de hacer una película con Margot Robbie como protagonista.

Esa fuente también tiene claro que la película no llegaría hasta 2025 como muy pronto y se atreve a aventurar cómo podrían traer de vuelta al actor sin arriesgar más de la cuenta: "Diría que harán que Robbie sea su hija y probablemente un cameo de él a modo de test". Una solución ingeniosa, pues si el público lo rechaza, no vuelven a contar con él, pero si la respuesta es positiva, ya tienen excusa para darle más presencia en una posible séptima entrega.

Seguro que muchos recordáis que Depp llegó a afirmar bajo juramento que no volvería a interpretar a Jack Sparrow para Disney ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares, pero esta última fuente duda que eso sea cierto: "No me lo creo basándome en sus problemas de dinero, especialmente teniendo en cuenta que 'Piratas del Caribe' es una franquicia global milmillonaria". Y si trabajó allí, algo sabrá sobre cómo podría reaccionar el estudio ante el veredicto.

Recordemos también que el productor Jerry Bruckheimer comentó recientemente que había dos proyectos de la saga en marcha y que por ahora ninguno contaba con el regreso de Jack Sparrow, pero dejó la puerta abierta a que eso cambiase en el futuro...

Lo que sí parece claro es que Depp acabará regresando a Hollywood de una forma u otra. También hay rumores de que podría ser en 'Bitelchús 2', pero por ahora nada seguro. La duda ahora está en saber qué estudio será el primero en arriesgarse.