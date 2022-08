Jonah Hill dejará de promocionar sus películas por problemas de ansiedad y anuncia un documental para "acercar la terapia y sus herramientas"

Aunque vivamos tiempos oscuros, una de las cosas que debemos agradecer a la deriva social de los últimos años es la enorme concienciación hacia la salud mental y la ruptura progresiva de los estigmas y recelos que giraban en torno a ella. Cada vez son más figuras públicas que no dudan en aprovechar su posición para dar visibilidad a una problemática de la que ellos tampoco están exentos, y el último ejemplo de ello ha sido Jonah Hill.

Trabajando y visibilizando

El actor y director, responsable de la celebrada 'En los 90' y protagonista de filmes como 'Supersalidos', 'Infiltrados en clase', 'El lobo de Wall Street' o 'Moneyball' ha anunciado que, a partir de este momento, dejará de participar en las campañas promocionales de sus películas y en los eventos públicos relacionados con ellas debido a la batalla con los ataques de ansiedad que libra desde hace dos décadas.

Esto no quiere decir que no haya preparado una sorpresa antes de su apagón mediático —que no retirada—. Esta tiene la forma de un documental titulado 'Stutz' en el que Hill y su psicoterapeuta debaten sobre diferentes aspectos de la salud mental mientras exploran los problemas de ansiedad del cineasta. Una obra que tiene voluntad pedagógica y que podrá verse por primera vez en esta temporada otoñal de festivales.

Jonah Hill, que no promocionará tampoco su segundo trabajo como realizador, ha emitido el siguiente comunicado a través del medio Deadline en el que profundiza sobre su enfermedad y sobre la voluntad del proyecto.

"He terminado de dirigir mi segunda película, un documental llamado 'Stutz' sobre mi psicoterapeuta y sobre mí que explora la salud mental en general. El propósito de hacer esta película es acercar la terapia y a las herramientas que aprendí en ella al público para su uso personal a través de una película entretenida.

A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a la conclusión de que he pasado 20 años sufriendo ataques de ansiedad que se agravan por las apariciones en los medios y en los eventos públicos.

Estoy muy agradecido de que la película se estrene en un festival prestigioso este otoño, y no puedo esperar para compartirla con el público de todo el mundo con la esperanza de que ayude a quienes lo están pasando mal. Sin embargo, no me veréis promocionando esta película o ninguno de mis próximos largometrajes mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermase más al salir ahí fuera y hacer la campaña promocional, no estaría siendo fiel a mí mismo o a la película.

Generalmente me abochornan este tipo de cartas o comunicados, pero entiendo que soy uno de los pocos privilegiados que pueden darse el lujo de tomarse un tiempo libre. No pederé mi empleo mientras trabajo en mi ansiedad. Con esta carta y con 'Stutz' espero hacer más normal que la gente hable y actúe con este tipo de cosas para que puedan dar pasos para sentirse mejor y para que las personas en sus vidas puedan entender sus problemas con mayor claridad.

Espero que el trabajo hable por sí mismo y agradezco a mis colaboradores, mis socios comerciales y a todos los que lean esto su comprensión y apoyo".

Después de leer la misiva, sólo queda dar las gracias a Hill y desearle una recuperación —o una mejoría— lo más rápida posible.