"Kang no iba a ser el centro de todo". Marvel mostró sus dotes de improvisación al inicio de las fases 5 y 6, que podrían haber tenido otro villano

El día que Marvel dijo "Vamos para adelante con Kang, es el villano que la Saga del Multiverso necesita" todos creían que habían dado con la clave del éxito. Sin embargo, como todos sabemos, ha resultado ser una pesadilla absoluta tras las acusaciones de acoso hacia Jonathan Majors que han ido empeorando con cada nueva declaración. Sin embargo, las fases 5 y 6 no iban a ser siempre así...

La Muerte del estudio

Según Joanna Robinson, que habló en el podcast The Big Picture sobre todo lo que ha investigado para su libro 'MCU: The Reign of Marvel Studios', originalmente los planes para estas dos fases eran muy distintos... y, desde luego, dejaban aparte este villano que no ha terminado nunca de encajar con lo que los fans habían pedido al universo cinematográfico.

Alguien que trabaja para Marvel me dijo que no era el plan que Kang fuera el centro de todo hasta que vieron el metraje diario de 'Quantumania' y su interpretación en 'Loki', que era tan poderosa que dijeron "Esto es. Es nuestra manera de seguir". Normalmente no dependen tanto de una persona de la manera en la que lo hicieron aquí. Y eso les ha atado de pies y manos. No sabemos lo que van a hacer.

Si hay una duda que los fans del UCM están repitiéndose constantemente es esta: ¿Qué va a pasar con Kang? Los rumores iniciales indicaban que las fases 5 y 6 se iban a centrar en Doctor Muerte y el Todopoderoso, pero parece que Kevin Feige se los reservará para el futuro. ¿O no? Quizá sea el momento de sacarles de un cajón para sustituirle: de hecho, en el tráiler de la temporada de 'Loki' que Disney mostró a la prensa, ni siquiera aparecía. "He escuchado historias diferentes: unas dicen que lo van a reemplazar, otras que ni siquiera se lo han planteado...", dice Robinson, dejándonos aún más la duda de la posible solución de este misterio multiversal del que probablemente sabremos más en la Comic-Con de San Diego este verano.

En Espinof | Todas las películas y series de la Fase 4 de Marvel ordenadas de peor a mejor