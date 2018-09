Kate Beckinsale anuncia su abandono de la saga 'Underworld'

La franquicia 'Underworld' ayudó a Kate Beckinsale a convertirse en una gran estrella y ella no tuvo reparos en volver a dar vida a Selene en todas sus secuelas, aunque su presencia en 'Underworld: La rebelión de los licántropos' fuese meramente anecdótica. Hace un par de años que vimos la lamentable 'Underworld: Guerras de sangre' y la propia actriz ha confirmado que va a ser su última participación en la saga.

En una entrevista concedida a Variety le preguntaron directamente si volvería a aparecer en una película de 'Underworld' y su respuesta fue contundente: "no volvería. He hecho muchas.". De hecho, suena a que Beckinsale no tiene ningún interés en volver a participar en cualquier tipo de blockbuster, apuntando que las que ha hecho fueron la peor experiencia de su vida:

He hecho películas independientes en las que me sentaba en una alfombra doblada y fueron maravillosas. He hecho películas con grandes presupuestos que fueron la mayor miseria de mi vida. Todo depende. En la universidad estudié ruso y francés. Nunca he estudiado arte dramática, así que he sentido siempre todo desde el comienzo de mi carrera como tiempo de aprendizaje. Eso me libera para intentar un montón de cosas. Me dada mucha libertad. Empecé en el mundo independiente. Nunca anticipé hacer estas grandes y muy físicas franquicias. Daba miedo verme a mí misma en los carteles de películas en todos los lados de cada autobús.