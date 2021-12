Keanu Reeves revela qué personaje de cómic es el papel de sus sueños que Hollywood le ha negado durante años

Keanu Reeves no pone reparos en volver a algunos de sus papeles anteriores, desde 'Bill y Ted' ya lanzado y el regreso de Neo inminente en 'The Matrix Resurrections', Reeves ahora revela que su sueño es tener otra oportunidad de interpretar a John Constantine, el exorcista de los cómics de 'Hellblazer' que interpretó en 'Constantine' (2005), que con el tiempo se ha convertido en un éxito de culto entre los fans de los cómics.

John Wick contra los demonios

A pesar de su éxito en los cómics, la película protagonizada por Reeves fracasó, recaudando solo 230,9 millones de dólares en taquilla. Si bien hizo casi el doble del presupuesto invertido por Warner, no fue suficiente, y una tibia recepción por parte de los críticos y las reticencias iniciales de los seguidores del personaje condenó a la película al olvido, pero gracias a la nueva popularidad del actor la percepción sobre esta ha ido cambiando y este ha dicho que estaría dispuesto a sumergirse nuevamente en el papel en 'The Late Show with Stephen Colbert' diciéndole que:

"Le encantaría volver a interpretar a John Constantine, de la película de Constantine. Intentó sacar adelante una secuela hace años, pero nadie en Hollywood mostró interés. Lo intenté, Stephen".

No es la primera vez que el actor ha expresado este deseo. Hablando con Esquire, dijo que le encantaría volver a interpretar al brujo.

“He interpretado mucho contra Johns. ¿Cuántos Johns he interpretado? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de diez. Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de volver a interpretar a Constantine".

La idea de una secuela de Constantine ya se había planteado antes, y el director Francis Lawrence dijo en 2011 que le encantaría hacer una "versión aterradora para adultos: