Kevin de 'The Office' ha ganado un millón de dólares en 2020 gracias a la app de vídeo 'Cameo'

1 millón de dólares, como mínimo, es la cantidad de dinero que el actor de 'The Office' Brian Baumgartner, el inolvidable Kevin, ganará con la aplicación de vídeos personalizados Cameo en el año 2020, lo que le convertirá en el principal generador de ingresos de la plataforma en 2020, según el informe del CEO de Cameo en el podcast Sway del New York Times.

Han pasado más de siete años desde que la exitosa comedia de NBC 'The Office' terminó, pero el programa ha prosperado en su segunda vida en plataformas (actualmente es el segundo programa más popular en Netflix) con lo que, en medio de su continua popularidad, el elenco de reparto parece tener una gran demanda en Cameo, la plataforma permite solicitar deseos de cumpleaños personalizados, charlas de ánimo y otros saludos de actores, atletas, músicos y hasta exayudantes de Trump.

La plataforma en sí es tan simple como improbable. Por un precio que la celebridad fija entre 5 y 2.500 dólares graban mensajes en video, también conocidos como "Cameos", que duran un par de minutos y luego se envían por mensaje de texto o correo electrónico directamente a la persona que la ha pedido o para quien se la encargado. Según esta guía de funcionamiento en Medium, la mayoría de los videos de cameo se reservan como regalos privados de cumpleaños o aniversario, pero algunos se vuelven virales en las redes sociales, como cuando Mark McGrath de Sugar Ray dio el mensaje de ruptura de una relación a un pobre tipo en nombre de su novia, (fue todo una broma).

Hey @Gusbuckets I finally watched your Office video and wanted to share with you this clip I pulled from Brian Baumgartner's Cameo page. I have the longer version however I have never made it past the first two words. pic.twitter.com/Up6lgF1oEh