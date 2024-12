"Le saco un par de centímetros, pero no diré dónde". Ambos brillaron en 'Cadena perpetua', pero Tim Robbins aclara en qué supera a Morgan Freeman

Con el fin del curso cinematográfico 2024 no sólo decimos adiós a un buen puñado de estrenos realmente espectaculares que nos ha dado un Top de ensueño; también despedimos a los siempre socorridos aniversarios "redondos" de clásicos imperecederos. Este ha sido el caso de 'Cadena perpetua', una de las mejores adaptaciones de Stephen King —si no la mejor— que ya ha cumplido la friolera de 30 primaveras.

Tim, el largo

Las virtudes que atesora el largometraje son interminables, y van desde la magnífica puesta en escena de Frank Darabont a la dirección de fotografía del maesrto Roger Deakins, pasando, como no podría ser menos, por un reparto de altura... en sentido figurado y en sentido literal. Y es que su dúo protagonista, compuesto por Morgan Freeman y Tim Robbins, bien podría formar parte del quinteto titular de un equipo de baloncesto.

A pesar de que sus virtudes interpretativas lo han eclipsado, Freeman levanta la friolera de 1 metro y 88 centímetros del suelo, algo que Tim Robbins, que mide nada menos que 1 metro y 96 centímetros, celebró efusivamente y entre risas.

"De hecho, le saco un par de centímetros a Morgan [Freeman], pero no diré dónde. Es verdad, no hay muchos actores tan altos como yo, así que es genial cuando encuentras a uno que sí lo es. Es fantástico mirar a alguien a los ojos en lugar de terminar con un poco de dolor de cuello".

No cabe duda de que debe ser complicado emparejar a un actor de la altura de Tim Robbins con un compañero o compañera de reparto que no desentone si el guión no lo requiere. Él nunca se ha planteado su estatura como un handicap, pero tiene una buena idea para repartir líneas de diálogo.

"¿Encuentro difícil interpretar papeles secundarios siendo tan alto? Nunca he pensado en ello de ese modo. Tal vez la persona más alta deba tener más frases en un guión. Tal vez debería ser así. Me gusta la idea".

Sea como fuere, es un momento perfecto para despedir el año recuperando esa maravilla titulada 'Cadena perpetua'.

