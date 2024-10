Brian De Palma no quería a Sissy Spacek como Carrie, pero la actriz consiguió que cambiara de opinión. "Les dejó con la boca abierta"

Hay muchos personajes en el ámbito cinéfilo que ya no podemos despegar en nuestra cabeza del actor que lo interpretó. En el caso de 'Carrie', cuesta imaginar otra protagonista que no tuviera los rasgos de Sissy Spacek... pero la actriz estuvo a punto de no interpretarla porque Brian De Palma tenía a otra en mente para el papel.

"Decidí ir a por todas"

La 'Carrie' de 1976 dirigida por Brian De Palma no solo es una de las mejores películas de terror de la historia, sino también la mejor adaptación de un libro de Stephen King al cine (al menos, para quien esto escribe). En parte por el estupendo casting que dio vida a los personajes de la historia original (obviando la parte de que nadie parece adolescente en ese reparto).

Según repasó el cineasta e historiador Laurent Bouzereau en su libro sobre Brian De Palma, el director buscaba a actores desconocidos para el reparto, y sabía que Sissy Spacek iba a presentarse a la audición porque era la novia de Jack Fist, director de arte de la película. Sin embargo, De Palma ya tenía a su actriz predilecta para ese papel, Betsy Slade: "(Su interpretación) era conmovedora y emotiva, pensé que era perfecta para el papel".

Spacek quería presentarse para ser Carrie, pero le salió un anuncio que se rodaba a la vez que la prueba, por lo que llamó a De Palma para pedirle consejo. "Haz el anuncio" le dijo el directo. "Colgué y me dio mucha rabia" recordaba Spacek. Pese a saber que el director no la terminaba de ver para el personaje, la actriz decidió presentarse a la prueba y su nerviosismo terminó siendo una ayuda para meterse en la piel del personaje. Así lo explica Spacek en el libro:

"Había releído el libro el día anterior a la prueba y creo que me unté el pelo con vaselina. Había encontrado un viejo traje de marinera que mi madre me hizo en secundaria, le quité el dobladillo y me puse a ello. Me avergonzaba un poco de mí misma, lo que era perfecto para el personaje. Cuando fui a la prueba la mañana siguiente, ni siquiera me lavé la cara".

"(Cuando el equipo de maquillaje y peluquería) me vio entrar, corrieron (a ver si me pasaba algo) porque tenía una pinta horrible, y les dije que estaba bien. Me fui a un rincón y me sentía fatal porque sabía que no era la favorita de Brian. Eso también me iba bien (para el papel), así que decidí ir a por todas".

"Les dejó con la boca abierta" explicó Jack Fist, que fue el encargado de darle la buena noticia a Spacek: "Salió corriendo y me dijo: 'Tienes el papel. Pide lo que quieras'" recordó la actriz. Al final, parece que De Palma quedó muy impresionado por su actuación en particular y con el resultado final de la película: "El reparto era de ensueño. Fue una de esas grandes experiencias de casting".

