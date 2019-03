Mark Hamill será la voz de Chucky en 'Child's Play', el reboot de 'Muñeco Diabólico'

Además de por su pasado —y presente— como el legendario jedi Luke Skywalker en la saga 'Star Wars', la carrera de Mark Hamill ha destacado por el uso de su imponente voz, habiendo prestado sus cuerdas vocales a personajes como Megatronus —'Transformers: Power of the Primes'—, Dictatious —'Trollhunters'— o, sobre todo, al Joker, el archienemigo de Batman, a quien lleva doblando desde el año 1992, cuando se estrenó la gloriosa serie animada del hombre murciélago creada por Bruce Timm.

Pues bien, el bueno de Mark avisó hace unos días de que hoy revelaría un "proyecto supersecreto" del que no podía soltar prenda, y hace unas horas, en el marco del panel de Orion en la WonderCon, se anunció que ese no será otro que 'Child's Play', el reboot de la saga 'Muñeco diabólico' iniciada en 1988 por Tom Holland, en el que el actor pondrá voz al mismísimo Chucky.

Hamill sustituirá pues a Brad Dourif, voz habitual de Chucky hasta la fecha, en esta nueva versión de 'Muñeco diabólico', para la que se ha optado por una aproximación actual con inteligencias artificiales y tecnologías descontroladas de por medio, y que no ha contado con el creador de la franquicia original Don Mancini.

"People let me tell you 'bout my best friend..."🎶

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky 🤪 @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP