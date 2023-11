Marvel estuvo a punto de quedarse sin Mahershala Ali en 'Blade' tras unos problemas de guion catastróficos

Que Marvel está metida en un lío no se le escapa a nadie, y el artículo que ayer publicó Variety no va a ayudar a que su imagen pública mejore a tan solo una semana del estreno de 'The Marvels', que algunos ya moldean como el primer gran fracaso de la productora. Sin embargo, en el horizonte tienen proyectos que, al margen del drama con Jonathan Majors o los rumores sobre el retorno de los Vengadores originales, pueden triunfar por sí mismos, como 'Deadpool 3', 'Capitán América: Brave New World' o, por supuesto, 'Blade'. Bueno. Más o menos.

Drácula ye-ye

Cuando Mahershala Ali decidió convertirse en el vampiro cazavampiros más famoso de los cómics y aguantar todas las comparaciones posibles con Wesley Snipes, no esperaba que trabajar en Marvel fuera tan caótico. Para que os hagáis una idea: originalmente, 'Blade' se iba a estrenar en 2023. Ni siquiera han empezado a grabar y hay dudas sobre si tienen un guion totalmente cerrado a estas alturas. Y es que ha pasado por cinco manos diferentes, dos directores... y, cuando estaba a mes y medio de empezar el rodaje, llegó la huelga.

Ante esta perspectiva, Ali estuvo a punto de marcharse viendo los guiones que le entregaban. Uno de ellos, según se cuenta, ni siquiera tenía como protagonista a Blade, convirtiéndole en el cuarto personaje más importante de su propia película, que se había convertido en una historia protagonizada por mujeres y repleta de lecciones y moralina. Cómo es posible que se llegara a esto es una incógnita.

Al final, Kevin Feige lo paró todo y, evitando que su estrella (¡doblemente ganadora del Óscar!) se marchara por la puerta, empezó de cero contratando a Michael Green, el guionista de 'Logan', 'Jungle Cruise' y 'Blade Runner 2049' (pero también de 'Green Lantern') para hacer una película de bajo presupuesto, al menos para ser Marvel: menos de cien millones. La esperanza es que a cambio de ese presupuesto bajo traten de hacer una película para mayores de 18 años sin echarse para atrás. A la empresa superheroica solo le queda ir probando distintas estrategias de recuperar a su público. De momento, tendremos que esperar hasta 2025 para ver qué queda del chupasangres.

