"Matthew Perry era el más talentoso del grupo". Tom Selleck recuerda su experiencia en 'Friends' y cómo aprendió el arte de la ironía

Richard Burke, el novio más recordado de Mónica en 'Friends' (después de Chandler, por supuesto) apareció por primera vez en la serie a mediados de la segunda temporada con la reconocible cara y la profunda voz de Tom Selleck. Selleck era una presencia conocida en todo el mundo por 'Magnum, P.I' en los años 80, y en la sitcom solo afianzó su legado. Pero tuvo ayuda para que su personaje fuera recordado dentro del propio reparto.

¿Podría poner más ironía?

En una entrevista con USA Today, Selleck se ha acordado del recientemente fallecido -y aún añorado- Matthew Perry, afirmando que leía el guion con él para que hiciera que sus frases sonaran más divertidas. Más concretamente habló con él del sarcasmo y el tono de voz con el que decía sus diálogos: "Matthew tenía este patrón del habla del que no me había dado cuenta. Matt me dijo 'Es una broma, Tom. Es la manera en que lo dice'".

Todo el mundo fue extremadamente amable conmigo, pero todos los días veía a Matthew y le preguntaba "¿Cómo está tu padre?", y siempre sonreía y nos poníamos al día. Conocí a su padre cuando era un actor joven intentando hacerse hueco. En casi cualquier anuncio o piloto que hice, ahí estaba John Bennett Perry. Nos hicimos buenos amigos de verdad.

Selleck acaba su elegía recordando los mejores momentos del actor: "Perry entraba al set, y el público se volvía loco. Era talento puro. Matthew se ha ido, así que es fácil decir esto, pero es verdad. Creo que era el más talentoso de un grupo muy talentoso de personas".

