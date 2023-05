'Mortal Kombat 2' se marca una "flawless victory": Karl Urban interpretará a Johnny Cage en la secuela de la exitosa adaptación del videojuego

A la nueva adaptación de 'Mortal Kombat' estrenada el pasado 2021 le llovieron los palos por todos los frentes, pero yo fui incapaz de caer rendido a sus encantos. Y es que su cóctel de violencia, respeto a su fuente de inspiración, autoconsciencia y diversión con el piloto automático encendido me hizo reivindicarla como una de las grandes adaptaciones del videojuego a la gran pantalla —sin ser plenamente consciente de sus carencias—.

Get over here, Urban!

Con este punto de partida es lógico que el anuncio de la segunda parte, cuyo guión corre a cargo de Jeremy Slater —'Caballero Luna'— y que volverá a contar con Simon McQuoid ocupando el asiento del director, me hiciese celebrar la buena nueva, pero hoy hemos conocido una noticia que va a hacer aún más larga la espera hasta su estreno.

Según recoge el medio The Wrap, nada menos que Karl Urban se encuentra en la fase de negociaciones final para dar vida a uno de los personajes más célebres de la franquicia: el mismísimo Johnny Cage. Un papel que sienta de maravilla a un actor que ha encandilado a fandoms tan diversos como los de 'The Boys', 'Star Trek' o 'Dredd' con roles como los de Billy Butcher, el Dr. McCoy o el implacable juez de Mega-City One.

Cabe recordar que la escena poscréditos de la 'Mortal Kombat' de hace un par de años se anticipó la incorporación de Cage a la plantilla de luchadores. Ahora sólo es cuestión de tiempo que podamos disfrutar de la chulería de la estrella del cine de acción más macarra del mundo del videojuego; y si es con Urban al mando, muchísimo mejor.

Por el momento no hay fecha de estreno confirmada para 'Mortal Kombat 2', aunque su lanzamiento está previsto para el próximo 2024.

