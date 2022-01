'Mortal Kombat 2' ya es oficial: el guionista de 'Caballero Luna' se encargará de escribir la secuela

Nueve meses después de su estreno, la última adaptación al cine de 'Mortal Kombat' ha engendrado de manera oficial una secuela. Así lo revela Deadline, que informa del fichaje de Jeremy Slater como guionista para el proyecto de New Line.

Slater es el guionista principal de 'Caballero Luna' ('Moon Knight'), la esperada serie de Disney+ basada en el cómic de Marvel. Asimismo, Jeremy Slater fue creador y uno de los showrunners de la serie de 'El exorcista' ('The Exorcist') y colaboró en el desarrollo de 'The Umbrella Academy', la serie de Netflix que adapta la obra de Gerard Way y Gabriel Bá.

Basada en la popular franquicia de videojuegos, 'Mortal Kombat' fue dirigida por Simon McQuoid y escrita por Dave Callaham y Greg Russo, quien ya reveló que tenían un plan para realizar una trilogía. El reparto estaba liderado por Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Hiroyuki Sanada y Tadanobu Asano, entre otros. Taslim ha declarado que firmó por cuatro películas así que quizá también haya spin-offs en el horizonte, si bien en Deadline afirman que aún no hay actores oficialmente a bordo.

El reto de superar "la mejor película de lucha jamás realizada"

'Mortal Kombat' se estrenó el pasado 23 de abril en Estados Unidos de forma simultánea en salas de cine y HBO Max. Logró el número 1 en taquilla, cosechando una recaudación total de 42,3 millones de dólares; 83,7M$ en todo el mundo. Una cifra que puede parecer escasa para lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia pero el hecho de que New Line esté poniendo en marcha una secuela confirma que las cosas han cambiado. Aunque no hay datos sobre su éxito en la plataforma de HBO y Warner, igualmente es de suponer que están contentos con los resultados.

55 millones de dólares costó esa 'Mortal Kombat'. El objetivo del director Simon McQuoid era ofrecer "la mejor película de lucha jamás realizada". Ya veremos si vuelven a dejarle al mando en 'Mortal Kombat 2' y qué se le ocurre para superar lo que hizo en la primera.