Muere James Caan, legendario actor de 'El padrino', 'Ladrón' o 'Misery': "Fin del tuit"

El actor James Caan ha fallecido a los 82 años, conocido por papeles como el de 'El Padrino' o 'Ladrón'. La familia de Caan comunicó a través de su Twitter su fallecimiento, haciendo rererencia a la famosa coletilla que siempre utilizaba el actor en sus tuits :

Caan nació en 1940, en el Bronx. Aunque en principio asistió a la Universidad de Michigan para jugar al fútbol americano, le terminó atrayendo la interpretación y debutó en la televisión con un papel en la serie 'La ciudad desnuda', en 1961. Su primer papel relevante en cine fue el de 'La canción de Brian' (1971), por el que obtuvo su primera nominación al Emmy.

A lo largo de su extensa carrera, Caan ha trabajado con directores como Francis Ford Coppola ('El Padrino', 'Llueve sobre mi corazón', 'Jardines de piedra'), Michael Mann ('Ladrón'), Howard Hawks ('Peligro... Línea 7000', 'El Dorado'), Sam Peckinpah ('Los aristócratas del crimen') Wes Anderson ('Bottle Rocket'), Rob Reiner ('Misery'), Lars Von Trier ('Dogville') o Jon Favreau ('Elf').

Uno de sus papeles más icónicos, el de Sonny Corleone para 'El Padrino', supuso su segunda colaboración con Coppola en el momento. En esta película, su primera audición fue para Michael Corleone (rol que finalmente se llevó Al Pacino) aunque terminó con el de Sonny, que le valió su única nominación a los Oscars como Mejor Actor de Reparto. Caan repetiría en este personaje con su breve aparición en 'El Padrino. Parte II'.

Entre los trabajos más recientes de James Caan están 'Alguien está vigilándote' (2016), 'El abuelo espía' (2017), 'Out of blue' (2018) o 'El club de las abejas reina' (2021), quedando pendientes de estreno proyectos como 'Gun Monkeys' junto a Morena Baccarin y Pierce Brosnan, 'Redemption' o 'Acre beyond the rye'.

Su compañero y amigo Michael Mann ha compartido un emotivo hilo homenajeando al actor:

What a terrible and tragic loss. Jimmy was not just a great actor with total commitment and a venturesome spirit, but he had a vitality in the core of his being that drove everything from his art and friendship to athletics and very good times. pic.twitter.com/72b06VJGIi