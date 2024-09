Muere James Earl Jones, el actor que fue mucho más que Darth Vader y Mufasa

Aunque aquí conocimos la voz de Darth Vader y Mufasa como la de Constantino Romero, lo cierto es que la actuación de James Earl Jones era igualmente icónica, profunda, repleta de matices y única. Ahora, tras casi siete décadas dedicadas a la actuación, James Earl Jones ha fallecido a los 93 años en su casa de Pawling, Nueva York, dejando al mundo del cine huérfano y sin Fuerza que nos pueda acompañar.

Esos reyes estarán ahí para guiarte

No todos los actores pueden presumir de haber debutado junto a Stanley Kubrick, pero Jones lo hizo en 'Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?'. Fue el inicio de una carrera en la que trabajó con nombres como George Lucas, John McTiernan ('La caza del octubre rojo'), John Landis ('El príncipe de Zamunda') o Jim Henson ('Barrio Sésamo'), entre decenas de trabajos memorables.

Jones fue nominado al Óscar por 'La gran esperanza blanca' y en 2011 consiguió uno honorario, pero además consiguió tres Emmys, un Globo de Oro, un Grammy y tres Tonys, convirtiéndole en uno de los pocos actores en completar su EGOT. A lo largo de los años, el actor compaginó televisión, cine y teatro, haciendo todo tipo de papeles, desde doblar a personajes en 'Los Simpson' hasta ser el mismísimo Otelo de Shakespeare sobre las tablas.

Las reacciones de sus compañeros no se han hecho esperar. Mark Hamill ha respondido en Twitter con un somero pero sentido "DEP, papá", mientras que LeVar Burton ha afirmado que "nunca habrá otro con su combinación particular de virtudes". Colman Domingo le ha dado las gracias "por todo", añadiendo que era "un maestro de nuestro oficio. Nos mantenemos en tus hombros. Descansa ahora. Nos has dado lo mejor".

Entre muchísimas otras condolencias, también Ava DuVernay ha decidido rendirle homenaje: "Gracias por enseñarnos a nosotros mismos. Nuestros lados más complicados, nuestros lados más dignos, nuestras sonrisas, nuestro dolor. Un trabajo bien hecho. Un regalo maravillosamente compartido". Se le echará muchísimo de menos. Hasta siempre, James, y que la Fuerza te acompañe.

Foto | The Academy

