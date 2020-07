Muere Nick Cordero, estrella de Broadway, a los 41 años a causa del coronavirus

El actor Nick Cordero ha fallecido a los 41 años de edad por complicaciones derivadas del coronavirus. La estrella de Broadway fue hospitalizada el pasado mes de marzo tras dar positivo por Covid-19, estando más de 90 días en cuidados intensivos. En ese tiempo hubo que amputarle una pierna, ponerle un marcapasos y ponerle en coma inducido, pero nada de eso fue suficiente.

Cordero es principalmente conocido por su participación en obras de Broadway como 'Rock of Ages', su primer gran éxito en los escenarios, la adaptación teatral de 'Balas sobre Broadway' por la que fue nominado al Tony, 'Waitress' o 'A Bronx Tale The Musical'.

A Cordero también pudimos verle en películas como 'Un golpe con estilo' o 'Inside Game', además de en esporádicas apariciones televisivas en series como 'Lilyhammer', la primera serie original de Netflix, 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' o 'Blue Bloods'.

Su mujer Amanda Kloots fue quien confirmó la trágica noticia a través de su cuenta de twitter, tardando muy poco en recibir muestras de cariño por parte de múltiples personalidades de Hollywood:

My heart is broken. I feel ill. Along with the entire Broadway community and the entire world, I mourn the loss of the incredible Nick Cordero and send my sincerest love and prayers to ⁦@amandakloots⁩ , Elvis & and entire family. RIP Nick. https://t.co/uBhjbrGfJE — Josh Gad (@joshgad) July 6, 2020

Devastating. What a loss, what a light. Whole heart with Amanda and his family tonight. https://t.co/T3xfcAtw0E — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) July 6, 2020

RIP Nick Cordero! My condolences to you Amanda who fought and loved so hard....so sorry for his little one. My heart is with you. May flights of angels.....❤❤❤🙏🏿🙏🏿 https://t.co/nRE3AmS0A2 — Viola Davis (@violadavis) July 6, 2020

Sending love and deep condolences to the family of Nick Cordero. https://t.co/YliSarT4QL — Ben Stiller (@RedHourBen) July 6, 2020

#NickCordero was 41, healthy and fit, now he’s gone after fighting COVID for 91 days! Let that sink in and understand that age, health and fitness doesn’t matter, the least you can do is WEAR A MASK and wash your hands for godsake! https://t.co/7XZDF8V76H — Constance Zimmer (@ConstanceZimmer) July 6, 2020

Descanse en paz.