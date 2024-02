"No es una buena película. Es de mal gusto". Cillian Murphy reniega de su trabajo junto al director de 'Scream'

La película 'Vuelo nocturno' de 2005, que contaba con Cillian Murphy y Rachel McAdams, fue uno de los trabajos mejor valorados del director Wes Craven, pero en lo que respecta a la estrella nominada al Óscar por 'Oppenheimer' no resalta en su filmografía. El actor se ha sincerado sobre su carrera en una nueva portada para GQ, en la que cuenta que no ha visto "muchas" de sus películas. "Generalmente, las que no he visto son las que he oído que no son buenas", dice.

¿Un título menor?

Aunque sí debe haber visto 'Vuelo Nocturno', porque no se corta en considerarla un título de bajo nivel dentro de su carrera. A pesar de que sí le atrajo su personaje, un hombre inicialmente encantador sentado junto al personaje de McAdams en un largo vuelo, cuyas siniestras (y amenazadoras) intenciones se revelan cuando el avión surca los cielos.

"Me encanta Rachel McAdams y nos divertimos haciéndola", dijo Murphy. "Pero no creo que sea una buena película. Es una buena película de serie B. Creo que firme por el proyecto es por su dualidad. Por eso quería actuar. Esa doble cara. El chico bueno y el malo en uno. La única razón por la que me atrajo es que puedes hacer eso. Dar ese giro, ¿sabes?".

McAdams, que hizo la película después de irrumpir como una de las estrellas de 'Chicas malas' (2004), también habló con GQ para el reportaje, y recordó con cariño su tiempo con Murphy.

"Dicen que las personas más agradables a veces son los mejores villanos. Escuchábamos música y charlábamos mientras hacíamos el crucigrama, que él traía todos los días y en el que amablemente me dejaba participar..... Creo que la pregunta número uno que me hacían sobre Cillian por aquel entonces era si llevaba o no lentillas".

Murphy ya compartió sus impresiones sobre la película en el pasado, y en 2021 declaró a Uproxx que la película le parecía de mal gusto:

"Todo el puto mundo sigue diciendo que es buena. Solo quiero decir que, Jesús, ¿puedo dejar de hablar de esa película? La respuesta honesta es que no la he visto desde que se estrenó hace unos 15 o 16 años, sea cuando sea. También creo que, cuando era un actor más joven, era muy, muy duro con todo en lo que participaba. Odiaba verme a mí mismo. Odiaba verme en la pantalla. Recuerdo que cuando la vi fue como "Oh, es una especie de película de serie B de mal gusto. Rachel McAdams está excelente en ella. Pero, escucha, si a la gente le encanta la película, entonces genial."

