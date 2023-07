"No creo que Indiana Jones sea un pedófilo". Karen Allen se pronuncia sobre la polémica que ha salpicado la relación entre Marion y el héroe de Harrison Ford

Indiana Jones está de celebración ya que se acaba de estrenar su última aventura, 'Indiana Jones y el dial del destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny'), 42 años después de 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark'), primera aventura del personaje interpretado por Harrison Ford. Esto ha dado pie a que vuelva a hablarse mucho de la saga pero lo que quizá no se esperaba es que Karen Allen fuese a pronunciarse sobre una escena que ha ido adquiriendo cierta polémica con el paso de los años.

La actriz concedió una entrevista a Uproxx con motivo del lanzamiento en 4K de la saga 'Indiana Jones'. No dudaron en preguntarle sobre la primera escena que Marion, el personaje que ella interpreta en la franquicia, comparte con Indiana Jones, ya que hay quienes ven en esa escena una prueba de la pedofilia del mítico aventurero.

"Siempre imaginé que ella tenía 16 y él 26"

En concreto, Marion le dice a Indiana: "En los últimos 10 años he aprendido a odiarte. Yo era una niña. Estaba enamorada. Estuvo mal y tú lo sabías". Por la edad que tiene Marion entonces, ese anterior encuentro se produjo cuando ella era probablemente menor de edad, aunque la actriz contaba ya con 29 años cuando fue fichada por Steven Spielberg. Allen comenta lo siguiente al respecto:

"Siempre imaginé que ella tenía 16 y él 26. Él era alumno del padre de ella. Y se deja todo de forma muy misteriosa. Ni siquiera sabemos lo que es. Quizá se besaron un par de veces y ella estaba completamente impresionada, pero puede que él no quisiera relacionarse con alguien tan joven. Y puede que mi padre estuviera furioso."

"Lo genial de todo es que no sabemos cuáles son las circunstancias. Obviamente, a ella le importaba mucho él. Quizá ella a él también. Pero al final decidió que era una situación peligrosa en la que no quería verse envuelto. Supongo que cuando algo es tan vago, puedes imaginarlo como quieras."

"Yo he tendido a hacerlo de una forma bastante inocente. Cuando ella dice 'Estuvo mal y lo sabías' creo que quizá él le dio a entender algo de alguna forma. Pero cuando ella dice que era una niña, creo que quería decir que tenía 16 años. Algo así. No creo que sea un pedófilo. Ese es el sentido que algunas personas le están dando."

En definitiva, la actriz tiene bastante claro que Indiana Jones no es un pedófilo pero sí es cierto que lo inconcreta que resulta su acusación ha dado pie a que algunos quieran interpretarlo de esa manera. Además, vivimos en una etapa en la que se lleva mucho el revisionismo para criticar obras muy aclamadas, por lo que era inevitable que una acusación así sucediera más temprano que tarde.

Ahora imaginad lo que podía haber ocurrido si se hubiera mantenido una de las ideas originales de George Lucas, cocreador de la saga, que quiso que Marion tuviese 11 años cuando conoce a Indiana Jones...

En la misma entrevista, Karen Allen también destaca que en la escena en cuestión llegó a golpear de verdad en más de una toma a Harrison Ford, bromeando al respecto: "Él estaba ligeramente molesto. Son cosas que pasan. Nunca había golpeado antes a nadie en una película. Me estaban enseñando cómo hacerlo y yo estaba dando lo mejor de mí. En lo que a mí respecto su mentón simplemente se puso en el camino de mi mano".

Karen Allen vuelve a repetir el personaje de Marion en 'Indiana Jones y el dial del destino', ya en salas de cine. Si queréis retroceder a la primera aventura de la franquicia, 'En busca del arca perdida', la tenéis disponible para ver en Disney+.

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos