"No te van a creer porque no eres nadie, lárgate llorón". La víctima que ha demandado a Mia Goth en el rodaje de 'MaXXXine' detalla la supuesta agresión y burla de la actriz

El actor James Hunter ha dado nuevos detalles sobre su demanda contra la estrella de 'MaXXXine' Mia Goth, el director Ti West y A24 alegando que la actriz le dio una patada en la cabeza mientras actuaba como extra en el set de la película de terror. En su demanda original, Hunter afirmaba que había informado al segundo ayudante de dirección de la película de que Goth casi le había pisado durante una escena en la que tenía que tumbarse en el suelo mientras esta corría a su lado.

En la siguiente toma, Hunter alega que Goth le dio intencionadamente una patada en la cabeza, causándole una conmoción cerebral, y luego "se burló, se mofó y le menospreció" cuando Hunter fue a usar el cuarto de baño. En una nueva entrevista con la web especializada en terror Dread Central, Hunter ha dado detalles más específicos sobre este encuentro y alega que la actriz le siguió hasta un retrete situado en un aseo alejado y empujó la puerta del compartimento que estaba utilizando.

Cuando intentó disculparse por no haber cerrado la puerta, Hunter afirma que Goth le contestó: "No te van a creer porque no eres nadie. Lárgate de mi plató, llorón". Hunter dice que escribió estas palabras inmediatamente para poder recordarlas palabra por palabra y habría sido compartida con el equipo legal del acusado. Goth, West y A24 han negado las acusaciones de Hunter en los tribunales. En una declaración proporcionada a Dread Central, un representante de A24 reiteró la posición del estudio de que las afirmaciones de Hunter

"simplemente no son ciertas. Como se trata de un litigio activo, no podemos decir más en este momento, pero seguimos defendiendo enérgicamente a Mia y a todo el equipo de rodaje contra estas acusaciones extremadamente infundadas".

La demanda de Hunter alega además que se sintió tan mareado cuando volvía a casa del trabajo que tuvo que parar el coche dos veces, y que posteriormente la producción le informó de que no querían que volviera para los dos días que le quedaban de rodaje. La demanda acusa a Goth de agresión y a A24, Goth y West de despido improcedente. Dread Central se puso en contacto con varios miembros del equipo de 'MaXXXine' que estuvieron presentes la noche de los malos tratos descritos, pero ninguno de ellos respondió a la solicitud.

