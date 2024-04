"No tiene miedo a volar". La descripción que Ryan Reynolds hace de Michael J. Fox con la que es imposible no soltar una lagrimita

Retirado del cine, pero carismático como pocos, Michael J Fox ha sido elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. En la lista hay nombres como los de Dev Patel, Jeffrey Wright, Elliot Page, Sofia Coppola, Hayao Miyazaki, America Ferrera o Maya Rudolph. Y el actor ha recibido unas palabras de elogio ni más ni menos que de Ryan Reynolds, más de moda que nunca tras el impepinable tráiler de 'Deadpool y Lobezno'.

El Reynolds de los cielos

El texto es de esos con los que es imposible que no te caiga una lagrimilla inesperada, empezando por su "Conozco a Michael J. Fox. Le conozco bastante bien. Es divertido. Es cálido. Es guapo e intensamente inteligente. También se cae mucho. No solo porque tiene Parkinson. Se cae mucho porque no tiene miedo a volar". Ryan Reynolds, genio y figura.

"Conocí a Mike hace 17 años. Le he visto subir el listón a propósito y por pasión. Sería bastante vago caracterizarlo como el mayor campeón en la investigación de Parkinson del planeta. Él fue quien ayudó a mi padre, junto a millones de otras personas, a sentirse menos solo. Sería bastante vago calificarle como una estrella de cine que dio forma a las vidas de muchas personas alrededor del planeta con un ingenio eléctrico y un carisma autoconsciente. Él es la suma de esas bellísimas partes. Y muchísimo más."

Reynolds, que está en la junta directiva de la Fundación Michael J. Fox, continúa hablando de cómo 'Regreso al futuro' es la película favorita de su hija de ocho años, para culminar con un párrafo por todo lo alto.

"Sé la suerte que tengo de llamar a Mike "amigo". Mi hija aún no tiene ni idea de que le conozco. No necesito enseñar a mi hija el nivel de compasión que Mike ha dominado. O contarle historias de la manera en que Mike las cuenta. Necesito enseñarle que está bien caerse mucho. Es la mejor manera de saber que estás volando."

En un Hollywood cada vez más frío, en el que los actores parecen tratarse con un respeto casi académico, es imposible que al leer unas frases tan cariñosas y carismáticas no nos removamos un poquito por dentro. A veces, en un mundo gris y frío como este, no hay mejor regalo que poner el corazón un poco calentito.

