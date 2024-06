"Poder ver una película y verte reflejado no es algo controvertido". Geena Davis defiende la inclusión en el cine y las series, aunque cree que aún queda mucho trabajo por hacer

Por mucho que haya no pocos grupos de personas levantando el puño al cielo y gritando a una nube al más puro estilo Abe Simpson cada vez que ven a un personaje no normativo en una serie o un largometraje, no cabe duda de que se han hecho grandes avances durante los últimos años en lo que respecta al a representación e inclusión en el cine y las series.

Además del trabajo de estudios y cineastas, para alcanzar este logro está siendo indispensable la función de festivales como el de Bentonville, centrado en promover la obra y las voces de mujeres, personas no binarias y con discapacidad, y colectivos como el LGTBIQ+ o el de personas negras, indígenas y de color —conocido como BIPOC—.

Gasolina para ofendiditos

El décimo aniversario del certamen estará presidido, además de por su directora Wendy Guerrero, por la actriz y activista Geena Davis, quien durante una entrevista promocional con The Hollywood Reporter ha dejado claro que aún queda mucho por hacer.

"Estamos haciendo un progreso tremendo en la inclusión basada en el género, la raza y la etnia. Desafortunadamente, la representación de las personas con discapacidad sigue siendo muy baja, a pesar de que uno de cada cuatro estadounidenses se identifica como discapacitado".

Además, ha hecho alusión a que el Festival de Bentonville se celebre en un estado de fuerte calado republicano como Arkansas y ha subrayado que el hecho de poder verse representado en una obra audiovisual no es, ni debería ser algo controvertido.

"No quiero entrar en política, pero diré que BFF se mantiene firme y nuestra misión nunca ha cambiado. Nuestros socios corporativos y de estudios no se han echado atrás. La idea de que deberías poder ver una película y verte reflejado a ti mismo y tus experiencias no es intrínsecamente controvertida".

Desgraciadamente, para muchos, esto continúa siendo objeto de urticarias. Para comprobarlo, no tenemos más que darnos un paseo por Metacritic, buscar las reviews de usuarios de 'The Acolyte', filtrar por puntuaciones de más baja a más alta y comprobar cómo el palabro de moda entre los Señoros™ —sí, me refiero a "woke"— se repite hasta la saciedad por la diversidad racial del reparto —lo cual no ha impedido que sea un éxito, todo sea dicho—.

En Espinof | El review bombing a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es un problema bochornoso, pero la solución de Amazon sólo es un parche con muy mala prensa

En Espinof | Las mejores series de 2024