Poseer tu imagen gratis por toda la eternidad: el "trato justo" sobre la IA que los estudios propusieron a los actores

Hollywood ha parado por completo de producir por primera vez en seis décadas. Y esta vez la huelga de guionistas y actores no trata solo de las ganancias residuales o de ganar más dinero, sino de un tema mucho más complejo que quieren atajar de raíz: el auge de la inteligencia artificial, que. además de servir para imaginar cómo sería Pocahontas si fuera una persona real, ha hecho que los estudios propongan soluciones dignas del malo de una película de serie B.

Don't forget: You're here forever

Más concretamente, y ante el peligro que los actores intuyen que la inteligencia artificial puede suponer para sus carreras, los estudios han ido con una contraoferta maquiavélica: conseguir los derechos a perpetuidad de una persona pagándole solo un día de trabajo. No, no es broma: ellos lo llamaron "una propuesta innovadora sobre la IA".

Literalmente, los estudios han puesto sobre la mesa "proteger la apariencia digital de los actores para la creación y uso de réplicas digitales". Dicho de otra manera: si das tu consentimiento trabajas un día, te escanean y podrás aparecer de fondo en cualquier película a perpetuidad. Vaya planazo, ¿eh? Duncan Crabtree-Ireland, el negociador del sindicato de actores, ha afirmado que "poseerán ese escaneado, su imagen, su semejanza, y podrán usarlo para el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quieran sin consentimiento ni compensación".

Y los estudios aún se sorprenden que hayan llegado a la huelga y que Fran Drescher esté furiosa. Ojo: este también es uno de los motivos principales de la huelga de los guionistas. En las negociaciones, el sindicato de guionistas pidió prohibir que la IA escribiera o reescribiera cualquier tipo de material o utilizar material escrito por guionistas para entrenarla. Los estudios, deseosos de empezar a pagar menos a las personas, rechazaron la propuesta y propusieron tener reuniones anuales para "discutir los avances en la tecnología".

¿Sabéis eso que dicen algunos de que la IA no viene a quitar trabajos, sino a ayudarnos con ellos? Bueno, los estudios de Hollywood no lo ven así, desde luego. Si se pueden ahorrar diez dólares, como señores Burns del mundo del cine que son, mejor ahorrárselos. No tiene ninguna pinta de que el SAG ni la WGA vayan a aceptar las condiciones leoninas de los estudios en lo que lleva camino de convertirse en un asedio que solo ganará el que más aguante. Que empiece la primera gran guerra contra la IA.

